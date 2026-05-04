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王鶴棣秀時髦三條線穿搭 adidas Originals復古跑鞋帥氣上腳

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
呼應世界盃即將到來的熱血氛圍，王鶴棣示範adidas Originals街頭感的三條線穿搭。圖／adidas Originals提供
呼應世界盃即將到來的熱血氛圍，王鶴棣示範adidas Originals街頭感的三條線穿搭。圖／adidas Originals提供

adidas Originals從品牌經典檔案鞋款出發，帶來兩款風格鮮明的復古跑鞋：SL 72 Pro與adizero Goukana，讓跑鞋更自然融入日常穿搭，成為造型的一部分。

SL 72 Pro以1972年誕生的經典跑鞋SL 72為基礎，融合以EVO SL為代表的現代跑鞋中底設計。鞋面延續輕量尼龍材質，保留復古氣質的同時，搭載Lightstrike+中底科技，帶來更出色的舒適腳感，長時間通勤或日常移動，也能維持輕盈自在的穿著體驗，是兼具經典風格與實穿性的日常之選。

另一款dizero Goukana設計延伸自2008年經典跑鞋adios Neftenga，並以更貼近街頭穿搭輪廓的方式重新詮釋。鞋款延續adizero系列的輕量與舒適腳感，誇張立體的中底設計融入洛杉磯賽車文化靈感，特別適合搭配寬鬆輪廓或街頭風格，亮眼配色也讓它在聚會場合中格外吸睛。

adidas Originals這次並邀請品牌代言人王鶴棣拍攝形象視覺，以「三條線穿搭」為核心主軸，呼應世界盃即將到來的運動熱血氛圍，呈現夥伴們歡樂相聚與時髦的街頭造型。

dizero Goukana誇張立體的中底設計融入洛杉磯賽車文化靈感，適合搭配寬鬆輪廓或街頭風格，4,690元。圖／adidas Originals提供
dizero Goukana誇張立體的中底設計融入洛杉磯賽車文化靈感，適合搭配寬鬆輪廓或街頭風格，4,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals代言人王鶴棣以「三條線穿搭」為核心主軸，穿上充滿時髦街頭感的adizero Goukana鞋款。圖／adidas Originals提供
adidas Originals代言人王鶴棣以「三條線穿搭」為核心主軸，穿上充滿時髦街頭感的adizero Goukana鞋款。圖／adidas Originals提供

SL 72 Pro是兼具經典風格與實穿性的日常之選，3,690元。圖／adidas Originals提供
SL 72 Pro是兼具經典風格與實穿性的日常之選，3,690元。圖／adidas Originals提供

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