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Chaumet致獻每一位如鑽石般璀璨的母親 三大經典切割閃耀獨特火光

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒演繹鑲嵌枕形切割主鑽的Joséphine Éclat Floral戒指、耳環、項鍊，價格依主石條件調整。圖／Chaumet提供
模特兒演繹鑲嵌枕形切割主鑽的Joséphine Éclat Floral戒指、耳環、項鍊，價格依主石條件調整。圖／Chaumet提供

現代職場媽媽就如鑽石般珍貴。地心高溫高壓淬鍊出的堅硬鑽石，經過精心切割打磨，在光線的流動下能綻放出璀璨無比的光芒；現代母親亦如鑽石，在歲月磨練中蘊藏堅韌力量，於職場全力以赴、於家庭悉心守護，多重角色間的轉換彷彿各個面向的切面，由內而外綻放獨一無二的光采。

尚美巴黎（Chaumet）於2026年母親節獻上最璀璨的鑽石，精選梨形、枕形、六角形三大經典切割鑽石，致敬每一位閃耀的母親。梨形切割寶石是法國約瑟芬皇后最鍾愛的款式，Chaumet延續為約瑟芬皇后打造冠冕的傳統，梨形鑽石採用黃金比例切割，線條柔順圓潤，搭配經典V型鷺羽設計，創作出彰顯梨形切割優雅線條的Joséphine系列珠寶，配戴起來盡顯知性氣質，是典雅媽媽的首選。

Joséphine Éclat Floral所鑲嵌的枕形切割承載拿破崙加冕之劍的輝煌歷史，以俐落分明的線條勾勒高雅輪廓，氣勢非凡又兼具摩登感，適合喜愛簡約大器、以珠寶為造型亮點的現代女性。而以自然主義聞名的Chaumet，則針對Bee de Chaumet以蜂巢為靈感的創作獨創專利的六角形切割鑽石，擁有88個精密切面，較傳統切割多出30面，光影折射更璀璨耀眼。Bee de Chaumet幾何感十足的設計搭配鏡面拋光金屬，層次豐富、格調獨特，完美襯托勇於表現自我的時尚媽媽。

Bee de Chaumet戒指，18K黃金鑲嵌Chaumet獨家88切面六角形切割鑽石、明亮式切割鑽石，價格依主石條件調整。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet戒指，18K黃金鑲嵌Chaumet獨家88切面六角形切割鑽石、明亮式切割鑽石，價格依主石條件調整。圖／Chaumet提供

Joséphine Éclat Floral戒指，鉑金鑲嵌1顆約1克拉以上的枕形切割鑽石、明亮式切割鑽石，價格依主石條件調整。圖／Chaumet提供
Joséphine Éclat Floral戒指，鉑金鑲嵌1顆約1克拉以上的枕形切割鑽石、明亮式切割鑽石，價格依主石條件調整。圖／Chaumet提供

Joséphine Aigrette項鍊，18K白金鑲嵌梨形鑽石、明亮式切割鑽石，30萬8,000元。另有海藍寶石、紅碧璽款式。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette項鍊，18K白金鑲嵌梨形鑽石、明亮式切割鑽石，30萬8,000元。另有海藍寶石、紅碧璽款式。圖／Chaumet提供

Joséphine Aigrette手環，18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石，92萬元。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette手環，18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石，92萬元。圖／Chaumet提供

Joséphine Aigrette戒指，鉑金鑲嵌1顆約1克拉以上的梨形鑽石、明亮式切割鑽石，價格依主石條件調整。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette戒指，鉑金鑲嵌1顆約1克拉以上的梨形鑽石、明亮式切割鑽石，價格依主石條件調整。圖／Chaumet提供

家庭 法國 職場 鑽石

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