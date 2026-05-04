有一種灰叫New Balance 年度Grey Days開跑引領五月灰潮重塑灰色經典

Grey Days是New Balance每年五月的「灰色」主場月，而灰色正是NB最經典的靈魂底色，源起可追溯1980年代，也是最具品牌標誌性的「元祖灰」。Grey Days，也正是向超越時間永不過時的灰調致敬，並將灰色美學呈現在旗下鞋款，釋出多款限定鞋款。

New Balance Grey Days五月初首波陣容涵蓋了高性能跑鞋1080v14與FuelCell Rebel v4，滿足長距離慢跑與競速訓練的需求；同時納入籃球鞋與網球鞋款，將灰色經典從田徑場延伸至各項賽場，透過不同深淺的灰色層次，呈現出灰色在專業性能與都市生活風格間的多元轉換。

五月中旬，焦點轉向千禧年代的科技美學探索，將推出搭載ABZORB緩震技術系列—ABZORB 2010、2000以及5030，這系列在保留經典復古廓形的同時，同時注入現代科技，詮釋了New Balance不斷挑戰創新變革的精神。

受潮流圈矚目的新成員ABZORB 5030，鞋身結構巧妙融入了90年代與千禧年初的設計精髓。從流暢的動態曲線鞋面，到後跟醒目且具備支撐力的ABZORB SBS緩震中底，除了提供了從腳背到足底的包覆性，也帶來具備科技感的視覺感。五月下旬將由ABZORB 1890壓軸登場，為今年的灰潮慶典畫下句點。

即日起至5月11日與Grey Days推出門市限時9折優惠，另有消費抽華航東北亞來回機票、指定門市滿額好禮等活動。

亞太地區品牌大使IU演繹2026 Grey Days。圖／New Balance提供

New Balance 2026 Grey Days發表鞋款。圖／New Balance提供

2026 Grey Days ABZROB 2010 & 2000鞋款。圖／New Balance提供

鞋身結構融入了90年代與千禧年初的設計氛圍的U503069C，4,280元。圖／New Balance提供

鞋身結構融入了90年代與千禧年初的設計氛圍的U503069C，4,280元。圖／New Balance提供

2026 Grey Days鞋款，U2010753，4,880元。圖／New Balance提供