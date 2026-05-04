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全聯上架寶可夢聯名拉麵開賣！12款限定杯蓋掀收藏潮

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
寶藍色系，搭配皮卡丘、百變怪、傑尼龜等角色，營造清新視覺效果。全聯/提供
寶藍色系，搭配皮卡丘、百變怪、傑尼龜等角色，營造清新視覺效果。全聯/提供

通路搶攻IP聯名商品商機，全聯近期上架寶可夢限定包裝泡麵，「拉麵道」兩大經典口味「日式豚骨」與「日式味噌」已換上全新寶可夢設計，並同步推出12款限定杯蓋，帶動討論與收藏熱潮。

此次聯名以包裝設計為主打，分為兩大色系。其中黑色基底搭配櫻花元素，結合皮卡丘、卡比獸、仙子伊布等角色，呈現濃厚日式風格；另一款則為寶藍色系，搭配皮卡丘、百變怪、傑尼龜等角色，營造清新視覺效果。

除杯身設計外，本次亦推出12款寶可夢限定杯蓋，採隨機搭配方式，提升蒐集樂趣。產品推出後，已在社群平台引發討論，不少消費者以完整蒐集為目標，可望衝出買氣。

此次聯名以包裝設計為主打，分為兩大色系。全聯/提供
此次聯名以包裝設計為主打，分為兩大色系。全聯/提供

通路搶攻IP聯名商品商機，全聯近期上架寶可夢限定包裝泡麵。全聯/提供
通路搶攻IP聯名商品商機，全聯近期上架寶可夢限定包裝泡麵。全聯/提供

寶可夢

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