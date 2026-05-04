全聯上架寶可夢聯名拉麵開賣！12款限定杯蓋掀收藏潮

自花蓮起家的人氣臭豆腐名店「玉里橋頭臭豆腐」在2024年3月於基隆市孝三路開設基隆店。不過近日有網友分享，基隆店於5月1日低調結束營業。有網友指出「基隆這間不好吃」，但也有網友表示「什麼居然收掉了 我

2026-05-04 06:53