王品請客！就饗鐵板燒「每天送100份雞腿排」連送3天 3種口味可以選

王品旗下的「就饗鐵板燒」，主打海陸主餐搭配自助吧形式，其中人氣主餐雞腿排限時推出「當紅辣子雞腿排」、「泰式香菜雞腿排」與「爆醬起司雞腿排」等3種口味，連喜劇演員喬瑟夫也化身美食評論家(喬瑟foodie)給好評。

為召集更多美食愛好者，就饗自5月5日至5月7日期間，限時推出免費吃雞排活動。全台5間門市每日各送出20份雞腿排，每日共送出100份，3日共送出300份。民眾可自行選擇「當紅辣子」、「泰式香菜」或「爆醬起司」，用餐後可將心得分享至個人社群平台，結帳時出示畫面確認。每人限1份。

吾蜂美味集團旗下「老先覺」與「麵匡匡」則攜手推出「母親節幸福滿滿活動」。自5月4日至5月17日期間，老先覺推出雙人套餐限時優惠，內含黃金雞湯鍋2份、豬肉或雞肉小份任選2份、豆腐血旺雙拼及小份海鮮盤，每套499元起，依店型而異。

活動期間，「麵匡匡」則推出「尋找陳阿滿，讓你幸福滿滿」活動，名字中含有「陳」、「阿」或「滿」任一字，點購標準以上拉麵，即可免費獲得「桂花紅茶」1杯。另外點購2碗以上標準拉麵，即享「胡麻嫩豆腐」加購優惠價10元。活動期間至雙品牌門市單筆消費滿200元並完成會員報到，就有機會抽中「PHILIPS 86吋4K QLED顯示器」，價值89,999元。