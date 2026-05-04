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加入母親節檔期戰局 遠雄廣場「媽吉感恩節」登場 寵愛媽咪滿額贈好禮

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市iFG遠雄廣場汐止店「媽吉感恩節」今天登場，推出美妝保養、家電品牌、餐飲優惠與親子互動體驗活動，搶攻母親節消費檔期業績。圖／遠雄廣場提供
新北市iFG遠雄廣場汐止店「媽吉感恩節」今天登場，推出美妝保養、家電品牌、餐飲優惠與親子互動體驗活動，搶攻母親節消費檔期業績。圖／遠雄廣場提供

新北市iFG遠雄廣場汐止店「媽吉感恩節」今天登場，迎接母親節到來。主題鎖定母親主要消費需求，包含美妝保養、家電品牌、餐飲優惠與親子互動體驗活動與超值回饋，並會結合在地濟德宮、聖德宮媽祖活動，歡迎帶著媽媽來祈福，好運平安一整年。

遠雄廣場表示，在立足汐止之後，今年起展現強勁成長動能，事業版圖拓展至新竹台中，成功插旗中台灣與科技聚落核心商圈，今年第一季全台業績成長近5%。

迎接母親節消費檔期。遠雄廙場台中店4月底率先開打，主打美妝保養、家電禮品與質感生活選品，搭配多元促銷活動與會員回饋機制。汐止店今天接棒登場，透過全館聯動促銷與主題活動，擴大人潮聚集與消費動能，力拚全檔業績成長10%。

遠雄廣場汐止店5月4日至10日母親節檔期，全館指定櫃位當日消費累計滿3000元贈送300元電子抵用券，NITORI宜得利家居單筆消費滿5000元送500元電子抵用券，集雅社、高島、瑪謝律動單筆消費滿1萬元即贈送1000元電子抵用券。新會員首購不限金額，即可抽台中悅樂旅店、DYSON吹風機等好禮。

遠雄廣場汐止5月也辦「馨心相映卡片展」活動，在1樓創藝廊道展出「我眼中的媽咪」母親節卡片展，展現親子間的甜蜜時光。5月3日邀請青山國小直笛團帶來母親節音樂饗宴，5月8、9日分別有汐止濟德宮、聖德宮媽祖活動，5月10日「汐止社大才藝秀」，搭建舞台安排媽咪們熱情演出。相關訊息可至遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。

新北市iFG遠雄廣場汐止店「媽吉感恩節」今天登場，推出美妝保養、家電品牌、餐飲優惠與親子互動體驗活動，搶攻母親節消費檔期業績。圖／遠雄廣場提供
新北市iFG遠雄廣場汐止店「媽吉感恩節」今天登場，推出美妝保養、家電品牌、餐飲優惠與親子互動體驗活動，搶攻母親節消費檔期業績。圖／遠雄廣場提供

新北市iFG遠雄廣場汐止店「媽吉感恩節」今天登場，推出美妝保養、家電品牌、餐飲優惠與親子互動體驗活動。聯合報系資料照
新北市iFG遠雄廣場汐止店「媽吉感恩節」今天登場，推出美妝保養、家電品牌、餐飲優惠與親子互動體驗活動。聯合報系資料照

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