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才開2年！「玉里橋頭臭豆腐」基隆店低調收攤 網友：還原度只有30%

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
玉里橋頭臭豆腐。報系資料照，記者蘇健忠／攝影
玉里橋頭臭豆腐。報系資料照，記者蘇健忠／攝影

花蓮起家的人氣臭豆腐名店「玉里橋頭臭豆腐」在2024年3月於基隆市孝三路開設基隆店。不過近日有網友分享，基隆店於5月1日低調結束營業。有網友指出「基隆這間不好吃」，但也有網友表示「什麼居然收掉了 我好難過」

玉里橋頭臭豆腐標榜採多段式油炸，造就出豆腐外酥內嫩的口感，同時搭配泡菜、蘿蔔絲、九層塔一起品嚐，帶來豐富又獨特的滋味。在《500碗》評鑑中，玉里橋頭臭豆腐獲得許多評審的肯定，也被許多網友視為花蓮必吃美食之一。近年玉里橋頭臭豆腐拓展版圖，包括台北、桃園、基隆等地均有分店，但也曾因氣味過於強烈，引起周圍鄰居不滿投訴。

諸多分店中，「基隆店」鄰近海洋廣場，與大台北紅茶共用店面，店內同樣提供招牌的臭豆腐。近日有網友於threads上發文，指出該店已經宣佈在5月1日結束營業。隨著消息出爐，有網友表示「剛開始營業的時候是蠻好吃的，幾個月前去吃已經不好吃」、「吃過一次真的跟玉里橋頭本店的還原度只有30%吧超失望的」

花蓮 臭豆腐 基隆

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