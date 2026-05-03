窪塚洋介一家同框！示範跨世代日常親子穿搭時髦範本

90年代崛起、千禧年代代表的日本潮流男神窪塚洋介，雖然現在已是46歲的熟男，但其魅力被讚依然如昔，窪塚洋介也曾在公開訪談中分享，隨著孩子成長，更深刻感受到「回到日常、珍惜當下陪伴」的重要性。這次在GU的邀請下，攜手妻子優香與帥兒窪塚愛流，拍攝母親節主題視覺，同時以GU春夏系列，展現跨世代的親子時髦穿搭。

透過窪塚洋介一家的主題視覺，GU除了要傳達母親節並非只有形式上的慶祝，而是與重要的人共享生活片刻的時刻。並藉由春夏穿搭示範，展現兼具舒適感與造型感的親子日常穿搭提案。

迎接母親節，GU於5月10日前展開母親節檔期企劃「美人祭」，GU將焦點放在可以融入日常生活、同時具備穿搭彈性的夏季單品。以膝下褲趨勢為代表，以A字版型為基礎變化，推出寬版剪裁女裝Jorts牛仔短褲與率性款男女適穿Jorts牛仔短褲，是兼顧舒適度與風格感的夏季關鍵單品。另以「疊穿」作為今夏的重要穿搭趨勢，直接將疊穿概念整合在一件商品的女裝「兩件式TUNIC長版裙擺背心」也推出限定優惠。

「美人祭」期間於GU實體店鋪消費掃描GU APP會員條碼或使用GU APP於網路商店下單，還有機會抽中伊萊克斯「掃地機器人」一台 (共3名)。

母親節期間，UNIQLO也有多款新品登場，涵蓋針織系列（5月上旬上市）、Boxy短版T恤(男裝)、浪漫美型裙裝，以及可愛的miffy in bloom UT系列、Cheerful Characters UT系列新款；同時推出多款UV防曬配件，包含多達10款太陽眼鏡新上市與抗UV摺疊傘。

另外，UNIQLO 5月7日前推出夏日單品期間限定優惠與滿額贈活動，單筆消費滿2,000元，可獲得「時尚網袋＋保冷收納袋」兩件組一個（每日限量，送完為止）。母親節周末（5月8日至5月10日）單筆消費滿1,500元，可獲得「時尚網眼收納包」（每日限量，送完為止）。

窪塚洋介（右起）與妻子優香、兒子窪塚愛流，穿上GU春夏系列拍攝母親節主題視覺。圖／GU提供

UNIQLO繭型工裝褲5月7日前，期間限定優惠990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO母親節特惠，除了有夏日單品期間限定優惠，5月7日前推出夏日單品期間限定優惠與滿額贈活動，單筆消費滿2,000元，可獲得限量「時尚網袋＋保冷收納袋」兩件組。圖／UNIQLO提供