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WWG2026／ZENITH重塑傳奇！G.F.J.配罕見血石與鉭金屬 高振頻鏤空秀芯

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CHRONOMASTER SPORT系列SKELETON鏤空運動腕表，41毫米18K玫瑰金表殼搭配鑲鑽表圈、El Primero 3600 SK高振頻自動上鍊機芯，限量發行10枚，359萬9,600元。圖／真力時提供
CHRONOMASTER SPORT系列SKELETON鏤空運動腕表，41毫米18K玫瑰金表殼搭配鑲鑽表圈、El Primero 3600 SK高振頻自動上鍊機芯，限量發行10枚，359萬9,600元。圖／真力時提供

真力時（ZENITH）在 2026 年日內瓦鐘表與奇蹟（Watches and Wonders Geneva）表展盛會中，聚焦於精準性能的極致體現，分別針對傳奇的天文台機芯與經典的高振頻計時系列推出令人矚目的新作。

致敬品牌創辦人喬治‧法福-傑科（Georges Favre-Jacot）的G.F.J.系列，腕表搭載歷史上著名的135型機芯，該機芯在1950年代曾創下連續五年獲得天文台首獎的紀錄。現代進化版機芯保留了標誌性的超大擺輪與18,000次振頻，並導入停秒裝置與72小時動力儲存，精準度甚至優於COSC標準。

繼去年的青金石寶石面盤後，今年推出血石為表盤的限量版腕表，三層結構表盤選用少見的血石打造，外圍則飾以靈感來自表廠外牆的「磚形」雕花，全球限量發行161枚。另一款限量20枚的新作則選用少見的鉭（音蛋）金屬，具有低調的灰黑色的金屬光澤，是一款源自 航太工程用的素材，配黑色縞瑪瑙面盤與珍珠母貝小秒盤。

CHRONOMASTER Sport鏤空運動表則推出4個不同的新型號。品牌將著名的El Primero 3600機芯進行鏤空化處理，展現5赫茲高振頻的機械美律，其特有的1/10秒計時指針每10秒旋轉一圈，讓機芯成為視覺焦點。此次共推出精鋼黑圈、精鋼綠圈、18K玫瑰金，以及一款限量10枚的玫瑰金鑲鑽版，表圈鑲嵌長方形階梯式切割鑽石，奢華感十足。

同時，Zenith也亮相了耗時三年研發了全新專利ZENCLASP™摺疊式表扣，有5段微調10毫米的精密機制，無需工具即可直接在手腕上調整，大幅提升配戴舒適度，全新的CHRONOMASTER Sport鏤空精鋼運動表便搭載了這個全新的技術。

CHRONOMASTER SPORT系列SKELETON鏤空運動腕表，41毫米18K玫瑰金錶殼搭配黑色陶瓷表圈、El Primero 3600 SK高振頻自動上鍊機芯，101萬5,300元。圖／真力時提供
CHRONOMASTER SPORT系列SKELETON鏤空運動腕表，41毫米18K玫瑰金錶殼搭配黑色陶瓷表圈、El Primero 3600 SK高振頻自動上鍊機芯，101萬5,300元。圖／真力時提供

G.F.J.系列血石限量版腕表，39.15毫米18K黃金表殼、135型機芯手上鍊機芯，限量發行161枚，177萬9,800元。圖／真力時提供
G.F.J.系列血石限量版腕表，39.15毫米18K黃金表殼、135型機芯手上鍊機芯，限量發行161枚，177萬9,800元。圖／真力時提供

CHRONOMASTER SPORTSKELETON鏤空運動腕表，41毫米精鋼表殼搭配黑色陶瓷表圈、El Primero 3600 SK高振頻自動上鍊機芯，54萬2,300元。圖／真力時提供
CHRONOMASTER SPORTSKELETON鏤空運動腕表，41毫米精鋼表殼搭配黑色陶瓷表圈、El Primero 3600 SK高振頻自動上鍊機芯，54萬2,300元。圖／真力時提供

CHRONOMASTER SPORT系列SKELETON鏤空運動腕表，41毫米精鋼表殼搭配綠色陶瓷表圈、El Primero 3600 SK高振頻自動上鍊機芯，54萬2,300元。圖／真力時提供
CHRONOMASTER SPORT系列SKELETON鏤空運動腕表，41毫米精鋼表殼搭配綠色陶瓷表圈、El Primero 3600 SK高振頻自動上鍊機芯，54萬2,300元。圖／真力時提供

日內瓦 腕表

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