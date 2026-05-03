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皮克敏加持！嘉義驚見「火雞的惡夢」 林聰明業績增4成、單日叫號破千

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
林聰明沙鍋魚頭受惠皮克敏、咖啡節活動加持，門口排隊人潮不斷。圖/林聰明沙鍋魚頭提供
林聰明沙鍋魚頭受惠皮克敏、咖啡節活動加持，門口排隊人潮不斷。圖/林聰明沙鍋魚頭提供

5月首個週末適逢連假，「嘉義」因舉行「2026嘉義咖啡節」、「皮克敏迷你散步」等一系列活動，吸引大批遊客與皮克敏玩家造訪。不僅各間小吃都見到排隊人潮，包括Youbike、機車租車也是一車難求。人氣名店「林聰明沙鍋魚頭」統計，本週末業績約提高3～4成。另外許多火雞肉飯名店前也都出現排隊潮，被網友戲稱為「火雞的惡夢」。

嘉義藝術節今年與當紅手遊「皮克敏Pikmin Bloom」合作，於5月舉行「皮克敏迷你散步」活動，吸引許多外地玩家專程前去嘉義，不僅引起熱烈討論，甚至還延伸出「皮克敏旅遊專車」、「機車載客抓皮克敏」等手遊經濟。根據社群討論區的網友回饋，嘉義在連假期間不僅機車出租一車難求，連Youbike也都搶不到。

皮克敏經濟連帶同時帶動嘉義地方小吃，包括阿樓師、阿宏師、民主等多間人氣火雞肉飯，這幾天都出現長長的排隊人龍，讓網友笑稱是「火雞的惡夢」。「林聰明沙鍋魚頭」也透露，店內生意較平常成長約3～4成，更達到單日「叫號破千」的盛況。另外當地著名的「文化路夜市」也連續湧現大量的觀光人潮，顯現皮克敏的強大魅力。

嘉義 林聰明 皮克敏

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