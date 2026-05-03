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新竹老爺「粽有好味」端午禮讚上市 早早鳥最低85折起

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹老爺酒店「粽有好味禮盒」，由主廚團隊匠心研製，打造三款總有好味道的端午禮粽。圖／業者提供
新竹老爺酒店「粽有好味禮盒」，由主廚團隊匠心研製，打造三款總有好味道的端午禮粽。圖／業者提供

迎接丙午年端午佳節，新竹老爺酒店推出端午「粽有好味禮讚」，由主廚團隊匠心研製，精選頂級食材，融合經典與創新，打造三款總有好味、風味獨具的端午粽品，還附贈時尚保冷提袋，滿足送禮與家庭共享需求。

新竹老爺酒店表示，今年禮盒精選三款人氣口味：「海韻珍味御品鮑粽」嚴選鮑魚、干貝等高級海味入料，口感鮮美層次豐富；「栗香慢燉爌肉粽」以滷製豬肉、香菇與栗子完美搭配，呈現經典古早風味；「芋泥紫米暖心甜粽」則以紫米結合細緻芋泥，口感綿密、甜而不膩。三款風味鹹甜兼具，適合各年齡層享用。

粽子提袋規格為6入裝（每種口味2顆），每組售價NT$1,490，即日起開放預購，凡於 5月10 日前預訂享早早鳥優惠價1,270元（約85折），5/11~5/31前享早鳥優惠價1,310元 (約88折)數量有限，售完為止。

此外，今年提袋色彩十分別緻，粉紅時尚，跳脫一般傳統粽子包裝，讓人耳目一新，兼具實用與送禮體面。全系列商品採預約制，需於提貨日前三天完成訂購，確保最佳品質與新鮮度。新竹老爺酒店表示，希望透過精緻端午禮盒，傳遞節慶團聚的溫暖心意，讓每一口粽香都成為值得珍藏的味覺記憶。

訂購專線：03-5631285 轉385、386

活動詳情：https://www.hotelroyal.com.tw/zh-tw/hsinchu

「海韻珍味御品鮑粽」嚴選鮑魚、干貝等高級海味入料，口感鮮美層次豐富。圖／業者提供
「海韻珍味御品鮑粽」嚴選鮑魚、干貝等高級海味入料，口感鮮美層次豐富。圖／業者提供

「栗香慢燉爌肉粽」以滷製豬肉、香菇與栗子完美搭配，呈現經典古早風味。圖／業者提供
「栗香慢燉爌肉粽」以滷製豬肉、香菇與栗子完美搭配，呈現經典古早風味。圖／業者提供

「芋泥紫米暖心甜粽」則以紫米結合細緻芋泥，口感綿密、甜而不膩。圖／業者提供
「芋泥紫米暖心甜粽」則以紫米結合細緻芋泥，口感綿密、甜而不膩。圖／業者提供

端午節 粽子 新竹

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