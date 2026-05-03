羅技G512 X雙軸鍵盤華麗登場 Razer聯名BLACKPINK買就送獨家收藏小卡
電競裝備再進化！羅技G512 X首創類比與機械混搭手感，精準掌控操作極限；Razer則攜手BLACKPINK推出夢幻聯名系列，為玩家打造兼具技術實力與獨特風格的頂級遊戲體驗。
Logitech G最新推出主打雙軸設計的「G512 X類比機械雙軸電競鍵盤」，鎖定重視客製化與操控極限的核心玩家。最大亮點在於融合磁性類比與機械手感，全機配置39個支援熱插拔的TMR類比和機械混合軸座，並導入「Dual Swap」雙軸彈性配置技術，搭配內附9顆類比軸體，玩家可自由混搭類比與機械軸，依需求打造專屬手感。
其採用TMR磁性類比感應技術，可精準讀取按壓深度，讓操作從傳統二元觸發進化為細膩的力度控制，特別適用於動作與賽車類遊戲。為強化觸覺回饋，鍵盤另附5顆SAPP二段按壓觸發點橡膠環，提供更明確的段落感。效能方面，G512 X支援8K輪詢率，並開放自訂觸發點、快速觸發與按鍵優先權，兼顧速度與精準。
外觀與結構設計亦同步升級，採用Gasket墊片結構與斜切紋理外殼，帶來沉穩「Thocky」敲擊聲，並搭載LIGHTSYNC RGB燈條設計，搭配透光手托營造更華麗燈效。產品提供75%與98%兩種尺寸、黑白雙色，建議售價分別為5,390元與5,990元。
另一款吸睛新品，則是Razer攜手BLACKPINK推出全新聯名系列，將潮流美學注入電競裝備，產品包含鍵盤、滑鼠、滑鼠墊與電競椅，全面採用BLACKPINK標誌性的粉黑配色，結合Razer一貫的高效能設計，鎖定兼具風格與實力的玩家族群。
主打的Ornata V3 Tenkeyless鍵盤採用段落式機械薄膜軸，融合清脆回饋與舒適手感；DeathAdder Essential滑鼠延續經典人體工學設計，提供穩定精準操控；Gigantus V2滑鼠墊則以微織紋表面兼顧速度與控制表現；Enki X電競椅強調長時間使用的支撐與舒適性，滿足遊戲與日常需求。官方同步推出限量BLACKPINK成員小卡，購買隨機附贈，增添粉絲收藏樂趣。
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