以「能量療癒」為核心 煙波集團早午餐22道「在地寶食」躍升旅程主場

煙波國際觀光集團宣布推出全新早午餐企劃，以「能量療癒」為核心，聚焦花蓮、新竹、台南、宜蘭四大區域食材與料理文化，於各區分別推出5至6道在地限定料理，合計22道「在地寶食」，將地方風土轉化為晨間餐桌上的味覺風景，讓早午餐躍升旅程中的關鍵體驗。

以煙波國際觀光集團宜蘭館的「宜起綠遊趣」住房專案為例，雙人房含早餐官網最低優惠每晚3,280元起，享受節奏放緩的度假時光；新竹湖濱館「大手牽小手．親子趣旅行」住房專案含早餐，雙人入住加贈140公分或10歲以下孩童乙位，官網優惠價每晚3,899元起，在悠然假期中細品早午餐帶來的豐盛與從容。

煙波集團表示，隨著消費者對生活質感與健康飲食的重視，「療癒能量」與「日常儀式感」已成為餐飲體驗關鍵。本次透過餐檯與菜色設計，讓旅人於晨間即可補充身心所需，開啟穩定且充滿活力的一天；同步於即日起至6月30日早午餐、晚餐皆可加購期間限定的「極鮮蒸鮑魚佐海膽鮭魚卵」，嚴選鮑魚、海膽與鮭魚卵頂級三鮮，細膩堆疊濃郁海味，一口綻放層次鮮香；單份$129、兩份$199，限時優惠，建議提前加購品嚐。

全台共享明星餐點 建立一致且具記憶點的餐飲體驗

此次同步推出於煙波集團全台分館皆可享用的代表性料理，「植萃博士茶」融合南非博士葉、人參鬚與羅漢果，入口溫潤回甘；「起士五彩能量豆沙拉」以多種豆類搭配費達起士與香草，展現豐富口感與營養層次，成為晨間補給的重要一環；此外，全台亦同步供應清蒸時蔬，依各館嚴選當季蔬菜入菜，呈現隨季節變化的自然風味，建立穩定且具辨識度的品牌餐飲體驗。

花蓮、新竹、台南、宜蘭四區限定 22道料理完整鋪陳地方風味

花蓮區以山海部落風味為主軸，「樹豆勇士飯」融合飛魚與多穀慢煨，風味厚實；「桑葚莓果山藥泥」細緻滑順；「路蕎紅藜紫芋沙拉」呈現芋泥與紅藜交織的口感層次；「飛魚乾路蕎龍鬚菜」以飛魚乾與蕗蕎提味；「香烤鬼頭刀酸甜漬」帶出魚肉鮮甜。

新竹區以客家飲食為底蘊，「苦茶薑味麻香爆卵雞飯」以苦茶油與老薑釋放溫潤辛香；「明日葉凍蔬果沙拉佐堅果甜柿」融合明日葉茶凍與果香；「桔香月見蕨菜沙拉」展現野菜風味；「金桔飛卷彩色番茄沙拉」酸甜清亮。

台南區延續府城飲食文化，「山柚香韻沙拉」揉合刺蔥與柚香；「東山咖啡油醋烤根菜」襯托蔬菜甘甜；「府城漁光飯」堆疊虱目魚與鮭魚卵海味；「柴韻茄香魚皮煮」呈現濃郁醬香；「吻仔魚檳榔花」帶出爽脆口感。

宜蘭區則以山海與農家記憶為靈感，「蜜茶金棗脆藻沙拉」呈現果香與海味交織；「蘭陽三鮮鍋巴割稻飯」融合白帶魚與鍋巴香氣；「葛瑪蘭燻膽肝小卷」展現濃厚海味；「義式烤蔬菜佐味噌油醋醬」呈現跨界層次。

從餐桌出發 深化品牌與在地文化連結

煙波集團指出，此次透過全台共享與在地寶食雙軸策略，一方面建立品牌一致體驗，一方面深化地方文化連結，不僅回應健康與永續趨勢，也讓早午餐成為旅程中最具記憶點的關鍵場景。

更多詳情請上官網 www.lakeshore.com.tw

「極鮮蒸鮑魚佐海膽鮭魚卵」即日起至6月30日於早午餐、晚餐時段限時供應，匯集鮑魚、海膽與鮭魚卵三重珍鮮，加購優惠單份$129、兩份$199，呈現層次豐富的濃郁海味。圖／業者提供

煙波國際觀光集團推出植萃博士茶，融合多重草本素材，溫潤回甘，成為晨間補充能量的療癒飲品。圖／業者提供