快訊

出門記得帶傘！1縣市大雨特報 恐一路下到晚上

被綠營徵召出戰苗栗市長 林月琴：越不好選越需要有人承擔

鄭麗文當選黨主席後…首度與柯文哲同台 2人默契不受訪「台上互動曝」

聽新聞
0:00 / 0:00

母親節AI按摩椅大戰開打！tokuyo購機雙重送 OSIM明星機種10萬有找

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
OSIM uDream.AI，母親節優惠月付8,288元，30期0利率，頭款160元。圖／OSIM提供
OSIM uDream.AI，母親節優惠月付8,288元，30期0利率，頭款160元。圖／OSIM提供

迎接母親節檔期，按摩椅品牌同步推出旗艦新品與限時優惠，從AI智慧偵測到沉浸式五感體驗全面升級，滿足孝親送禮與居家健康需求。

tokuyo推出2026年旗艦按摩椅「音波S玩美椅TC-770」，首度導入「音波共振技術」與「雙AI疲勞偵測生態系統」，結合4DX智慧音波機芯與SL柔性長導軌，將居家舒壓升級為數據導向的個人健康管理。產品主打30–300Hz全頻段共振，透過精密聲學與生理測試，低頻可深層放鬆肌肉緊繃，高頻則帶來律動活力感受，改善傳統按摩椅機械生硬的體驗；同時搭載PPG光學感應器，AI即時偵測疲勞指數，提供更精準的按摩回饋。

新品共有木質棕、霧岩灰2款設計，定價119,000元，限時優惠價89,900元。即日起至5月11日止，於全台直營門市與百貨據點購買，即可享雙重好禮，包括無線溫感刮刮揉頸枕與雙頻舒眠枕，限量各200份，鎖定孝親送禮市場。

OSIM母親節以多元產品線搶攻孝親商機，首推「AI.5感養身椅uDream.AI」主打結合中、日、泰3大按摩技法，透過AI科技精準還原真人手技，搭配聲光香氛等五感體驗，打造居家沉浸式SPA享受。外型以鸚鵡螺旋為靈感設計，兼具美學與機能，活動期間推出月付8,288元優惠方案。

主打高CP值的「V手天王3」則以專利V手與四手按摩技術，提供從肩頸到腰背的深層放鬆，並結合沙發與躺椅多功能設計，母親節優惠價99,999元。另有無線設計的天王工學椅，結合S型支撐與零重力腳托，月付980元即可入手；而針對腿部紓壓需求，「暖足樂Sync」透過三經滑推技術與足底按摩，帶來全面放鬆體驗，月付1,500元。

OGAWA推出旗下最新旗艦按摩椅「5D未來智感御享椅－領航升級版OG-8638LE」，主打全球首款5D機芯結合AI健康偵測技術，透過多重感測系統與AI演算法整合，可排列組合高達207,360種按摩行程，並依據使用者當下身體狀態，自動調整按摩力度與位置，提升個人化舒壓精準度。

在機構設計上，該機款搭載5D智慧感知機芯與專利Li flex人體工學導軌，能完整貼合身形曲線，於仰躺時有效釋放脊椎壓力；同時結合足部按摩與腿足拉筋技術，帶來近似皮拉提斯的深層伸展體驗。此外，產品亦導入Monster頂級音響與負離子香氛系統，從聽覺與嗅覺同步營造沉浸式放鬆情境。

OSIM V手天王3，母親節超值價99,999元，可享24期0利率。圖／OSIM提供
OSIM V手天王3，母親節超值價99,999元，可享24期0利率。圖／OSIM提供

品牌好友温昇豪大讚OGAWA旗艦機種5D未來智感御享椅-領航升級版OG-8638LE的舒壓體驗。圖／OGAWA提供
品牌好友温昇豪大讚OGAWA旗艦機種5D未來智感御享椅-領航升級版OG-8638LE的舒壓體驗。圖／OGAWA提供

tokuyo音波S玩美椅TC-770共有木質棕、霧岩灰2款設計，定價119,000元，限時優惠價89,900元。圖／tokuyo提供
tokuyo音波S玩美椅TC-770共有木質棕、霧岩灰2款設計，定價119,000元，限時優惠價89,900元。圖／tokuyo提供

母親節

延伸閱讀

石頭科技「清潔萬事屋」信義區快閃登場 現場手作、打卡再抽旗艦新機

燦坤第7屆「小小廚神童樂燴」今登場 打造親子共廚溫馨體驗

質享 美好生活　Panasonic全新微型旗艦家電打造都會質感日常

春季賞花季必備神機！用三星Galaxy Tab A11+聰明佈局　帶孩子出門也能優雅旅行

相關新聞

扯！台中名店蛋糕驚見「保麗龍金球」 孩誤食嚼不爛還發苦食安處要查

台中一名網友投訴，昨天孩子食用東區知名麵包店買的母親節蛋糕上裝飾用的大金球，咀嚼好幾分鐘沒有融化、「味道苦苦的」，撥開後竟是「保麗龍球」，當下非常震驚、自責，質疑店家沒告知，有食安之虞引熱議。遭投訴店

母親節AI按摩椅大戰開打！tokuyo購機雙重送 OSIM明星機種10萬有找

迎接母親節檔期，按摩椅品牌同步推出旗艦新品與限時優惠，從AI智慧偵測到沉浸式五感體驗全面升級，滿足孝親送禮與居家健康需求。

手機嗶支付更方便了！日本PayPay來台也能刷 美國運通卡加入Apple Pay

隨著數位支付基礎建設持續升級，台灣電子支付正加速邁向跨境整合與行動化新階段。近期多項服務與優惠同步推出，不僅提升國際旅客在台消費便利性，台灣用戶也擁有更多元的支付體驗。

WWG2026/Grand Seiko史上最小「潮汐」潛水表 大師級「湧泉」絕美手刻

在 2026 年鐘表與奇跡日內瓦高級鐘表展（Watches and Wonders Geneva）上，Grand Seiko（簡稱GS）再次結合日本自然美學與頂尖製表技術深度結合，推出品牌有史以來尺寸

WWG2026/朗格 LANGE 1萬年曆陀飛輪發光版超美 年曆自動辨識大小月

2026年日內瓦鐘表與奇跡（Watches and Wonders Geneva）高級鐘表展上，德國頂級製表品牌朗格（A. Lange & Söhne）針對旗下兩大系列LANGE 1與SAXONIA推

搶攻遊逛商機！7-ELEVEN限店「OPEN! FUNLAND」娃寶機竟連榴槤也能夾

7-ELEVEN持續深耕多元化角色經營與多元娛樂體驗搶攻「遊逛商機」，利用全台超商場域與在地的特殊商圈創新複合店經營模式，持續導入趣味設備與服務，其中強調互動式娛樂體驗的「OPEN! FUNLAND」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。