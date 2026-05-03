母親節AI按摩椅大戰開打！tokuyo購機雙重送 OSIM明星機種10萬有找

迎接母親節檔期，按摩椅品牌同步推出旗艦新品與限時優惠，從AI智慧偵測到沉浸式五感體驗全面升級，滿足孝親送禮與居家健康需求。

tokuyo推出2026年旗艦按摩椅「音波S玩美椅TC-770」，首度導入「音波共振技術」與「雙AI疲勞偵測生態系統」，結合4DX智慧音波機芯與SL柔性長導軌，將居家舒壓升級為數據導向的個人健康管理。產品主打30–300Hz全頻段共振，透過精密聲學與生理測試，低頻可深層放鬆肌肉緊繃，高頻則帶來律動活力感受，改善傳統按摩椅機械生硬的體驗；同時搭載PPG光學感應器，AI即時偵測疲勞指數，提供更精準的按摩回饋。

新品共有木質棕、霧岩灰2款設計，定價119,000元，限時優惠價89,900元。即日起至5月11日止，於全台直營門市與百貨據點購買，即可享雙重好禮，包括無線溫感刮刮揉頸枕與雙頻舒眠枕，限量各200份，鎖定孝親送禮市場。

OSIM母親節以多元產品線搶攻孝親商機，首推「AI.5感養身椅uDream.AI」主打結合中、日、泰3大按摩技法，透過AI科技精準還原真人手技，搭配聲光香氛等五感體驗，打造居家沉浸式SPA享受。外型以鸚鵡螺旋為靈感設計，兼具美學與機能，活動期間推出月付8,288元優惠方案。

主打高CP值的「V手天王3」則以專利V手與四手按摩技術，提供從肩頸到腰背的深層放鬆，並結合沙發與躺椅多功能設計，母親節優惠價99,999元。另有無線設計的天王工學椅，結合S型支撐與零重力腳托，月付980元即可入手；而針對腿部紓壓需求，「暖足樂Sync」透過三經滑推技術與足底按摩，帶來全面放鬆體驗，月付1,500元。

OGAWA推出旗下最新旗艦按摩椅「5D未來智感御享椅－領航升級版OG-8638LE」，主打全球首款5D機芯結合AI健康偵測技術，透過多重感測系統與AI演算法整合，可排列組合高達207,360種按摩行程，並依據使用者當下身體狀態，自動調整按摩力度與位置，提升個人化舒壓精準度。

在機構設計上，該機款搭載5D智慧感知機芯與專利Li flex人體工學導軌，能完整貼合身形曲線，於仰躺時有效釋放脊椎壓力；同時結合足部按摩與腿足拉筋技術，帶來近似皮拉提斯的深層伸展體驗。此外，產品亦導入Monster頂級音響與負離子香氛系統，從聽覺與嗅覺同步營造沉浸式放鬆情境。

OSIM V手天王3，母親節超值價99,999元，可享24期0利率。圖／OSIM提供

品牌好友温昇豪大讚OGAWA旗艦機種5D未來智感御享椅-領航升級版OG-8638LE的舒壓體驗。圖／OGAWA提供