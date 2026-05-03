快訊

出門記得帶傘！1縣市大雨特報 恐一路下到晚上

被綠營徵召出戰苗栗市長 林月琴：越不好選越需要有人承擔

鄭麗文當選黨主席後…首度與柯文哲同台 2人默契不受訪「台上互動曝」

聽新聞
0:00 / 0:00

扯！台中名店蛋糕驚見「保麗龍金球」 孩誤食嚼不爛還發苦食安處要查

聯合報／ 記者趙容萱余采瀅／台中即時報導
蛋糕示意圖，與內文無關。圖／pixabay
蛋糕示意圖，與內文無關。圖／pixabay

台中一名網友投訴，昨天孩子食用東區知名麵包店買的母親節蛋糕上裝飾用的大金球，咀嚼好幾分鐘沒有融化、「味道苦苦的」，撥開後竟是「保麗龍球」，當下非常震驚、自責，質疑店家沒告知，有食安之虞引熱議。遭投訴店家致歉，並表示明起蛋糕刪除不可食用裝飾品。衛生局說，下午派員到店稽查。

這名網友質疑，蛋糕上面放保麗龍球當裝飾用意為何？母親節蛋糕多半與家中長輩及孩子一同享用但購買當下，店家未標示、清楚告知蛋糕內含非食用裝飾，以致於誤當糖球，害孩子誤食。事後詢問購買蛋糕朋友，也同樣感到震驚，並表示店家結帳時未有任何提醒。

訊息一出引起網友熱議，有網友認為「超扯！沒有比較漂亮，在裝飾什麼？」也有的建議，「一般是放巧克力球塗可食用金漆」；店家回覆表達歉意，管理部緊急向生產部布達，明起母親節開始製作所有蛋糕，會將所有不可食用裝飾品全部刪除。

台中市食安處說，將派員前往稽查，如查證違反食安法，將處3萬元以上至2億元罰鍰。將針對產品製作流程、裝飾物使用及標示告知情形進行查核，並要求業者避免使用非食品材料於產品中，如確有裝飾需求應清楚標示或主動告知。

台中市 保麗龍 衛生局

延伸閱讀

影／日正妹店員「口吐牛奶加咖啡」遭批不衛生！當事人還原真相

溫馨5月母親節前甜蜜烘焙飄香 親子手作烘焙打造有溫度友善城市

「液體茶碗蒸」上桌！壽司郎致歉全單9折 事主肯定：處理迅速

亂戳好市多賣場水果…踢爆是新北某高中老師 校方及教育局回應了

相關新聞

扯！台中名店蛋糕驚見「保麗龍金球」 孩誤食嚼不爛還發苦食安處要查

台中一名網友投訴，昨天孩子食用東區知名麵包店買的母親節蛋糕上裝飾用的大金球，咀嚼好幾分鐘沒有融化、「味道苦苦的」，撥開後竟是「保麗龍球」，當下非常震驚、自責，質疑店家沒告知，有食安之虞引熱議。遭投訴店

母親節AI按摩椅大戰開打！tokuyo購機雙重送 OSIM明星機種10萬有找

迎接母親節檔期，按摩椅品牌同步推出旗艦新品與限時優惠，從AI智慧偵測到沉浸式五感體驗全面升級，滿足孝親送禮與居家健康需求。

手機嗶支付更方便了！日本PayPay來台也能刷 美國運通卡加入Apple Pay

隨著數位支付基礎建設持續升級，台灣電子支付正加速邁向跨境整合與行動化新階段。近期多項服務與優惠同步推出，不僅提升國際旅客在台消費便利性，台灣用戶也擁有更多元的支付體驗。

WWG2026/Grand Seiko史上最小「潮汐」潛水表 大師級「湧泉」絕美手刻

在 2026 年鐘表與奇跡日內瓦高級鐘表展（Watches and Wonders Geneva）上，Grand Seiko（簡稱GS）再次結合日本自然美學與頂尖製表技術深度結合，推出品牌有史以來尺寸

WWG2026/朗格 LANGE 1萬年曆陀飛輪發光版超美 年曆自動辨識大小月

2026年日內瓦鐘表與奇跡（Watches and Wonders Geneva）高級鐘表展上，德國頂級製表品牌朗格（A. Lange & Söhne）針對旗下兩大系列LANGE 1與SAXONIA推

搶攻遊逛商機！7-ELEVEN限店「OPEN! FUNLAND」娃寶機竟連榴槤也能夾

7-ELEVEN持續深耕多元化角色經營與多元娛樂體驗搶攻「遊逛商機」，利用全台超商場域與在地的特殊商圈創新複合店經營模式，持續導入趣味設備與服務，其中強調互動式娛樂體驗的「OPEN! FUNLAND」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。