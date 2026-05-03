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手機嗶支付更方便了！日本PayPay來台也能刷 美國運通卡加入Apple Pay

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
日客來台用PayPay掃「悠遊付－TWQR」享優惠。圖／悠遊付提供
日客來台用PayPay掃「悠遊付－TWQR」享優惠。圖／悠遊付提供

隨著數位支付基礎建設持續升級，台灣電子支付正加速邁向跨境整合與行動化新階段。近期多項服務與優惠同步推出，不僅提升國際旅客在台消費便利性，台灣用戶也擁有更多元的支付體驗。

財金公司近期正式啟動TWQR Inbound跨境支付服務，象徵台灣電子支付邁入跨境「雙向支付」新里程碑。未來不僅台灣旅客赴日可透過支援的電子支付使用日本PayPay付款，日本旅客來台亦能於指定合作店家，透過PayPay掃描「iPASS MONEY」或「悠遊付－TWQR」完成交易，或出示指定悠遊卡，即可輕鬆付款並享有專屬回饋。

配合服務上線，悠遊卡公司自4月27日起推出多項優惠活動。日本旅客於遠東Garden City、SOGO忠孝館、誠品生活松菸、南機場夜市，以及西門、東門與行天宮等捷運站周邊合作店家消費時，只要出示指定悠遊卡，或於設有「悠遊付－TWQR」標示的商店以PayPay掃碼付款，即可享有專屬優惠。

同時，日本PayPay亦針對來台用戶推出回饋機制。透過TWQR掃碼消費可累積「PayPay STEP」點數，最高回饋達2%；此外，活動期間至9月底前，另推出「海外刮刮樂」活動，最高可獲得100%現金回饋，最高可獲得100%現金回饋，進一步刺激跨境支付使用率。

另一方面，美國運通宣布旗下個人卡已全面支援Apple Pay，美國運通卡會員可將符合資格的卡片加入Apple錢包，透過iPhone或Apple Watch進行感應支付，提升交易流暢度與安全性。即日起至7月26日，完成登錄並以Apple Pay於特約商店單筆消費滿500元，可獲得50元刷卡金，每帳戶最高回饋200元；新戶於同期間申辦指定簽帳白金卡，並於8月31日前單筆消費滿300元以上，每主卡帳戶可再享300元刷卡金回饋乙次。

美國運通卡現支援Apple Pay，打造更流暢的日常支付體驗，會員最高享500元刷卡金回饋。圖／美國運通提供
美國運通卡現支援Apple Pay，打造更流暢的日常支付體驗，會員最高享500元刷卡金回饋。圖／美國運通提供

日本旅客來台只需在指定合作店家使用日本PayPay掃描「悠遊付－TWQR」或出示指定悠遊卡，即可輕鬆付款並享有專屬回饋。圖／悠遊付提供
日本旅客來台只需在指定合作店家使用日本PayPay掃描「悠遊付－TWQR」或出示指定悠遊卡，即可輕鬆付款並享有專屬回饋。圖／悠遊付提供

美國 日本 悠遊卡

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