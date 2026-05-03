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WWG2026/Grand Seiko史上最小「潮汐」潛水表 大師級「湧泉」絕美手刻

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Evolution 9 Collection「潮汐 Ushio 300」潛水腕表深藍色款（SLGB023），40.8毫米白鈦表殼、Caliber 9RB1自動上鍊Spring Drive U.F.A.機芯，Grand Seiko 史上最小尺寸潛水表，33萬元
Evolution 9 Collection「潮汐 Ushio 300」潛水腕表深藍色款（SLGB023），40.8毫米白鈦表殼、Caliber 9RB1自動上鍊Spring Drive U.F.A.機芯，Grand Seiko 史上最小尺寸潛水表，33萬元

在 2026 年鐘表與奇跡日內瓦高級鐘表展（Watches and Wonders Geneva）上，Grand Seiko（簡稱GS）再次結合日本自然美學與頂尖製表技術深度結合，推出品牌有史以來尺寸最小的潛水表「潮汐Ushio 300」與「湧泉」大師手工刻繪腕表，將時間流逝具象化為生命哲學。

Evolution 9系列的「潮汐 Ushio 300」潛水表，40.8 毫米表徑為Grand Seiko史上最小尺寸潛水表的紀錄，讓更多人能舒適配戴精工的潛水腕表。搭載全新的Caliber 9RB1自動上鍊Spring Drive機芯，承襲了U.F.A.（超精密精準度）血統，年差達±20秒。表盤裝飾紋理靈感源自環繞日本群島的海洋，以深藍色款呈現深海層次，靜謐綠色款則捕捉沿岸淺海的日光波動。表殼與表帶均採用比不鏽鋼輕盈30%且更堅韌的白鈦打造，防水深度達300公尺。

針對頂級藏家推出的Masterpiece Collection系列的 SBGZ011「湧泉」腕表，回歸品牌經典的44GS殼型，由信州微型藝術大師工坊的國寶級職人在950 鉑金表殼與表盤上，以手工刻刀細膩雕琢出如信州蓼科瀑布般的噴湧水花，展現了「刀尖上的湧泉」極致手藝。由9R02手動上鍊機芯所驅動，具備84小時動力儲存，全球僅限量50只。

Evolution 9 Collection「潮汐 Ushio 300」潛水腕表深靜謐綠色款（SLGB023），40.8毫米白鈦表殼、Caliber 9RB1自動上鍊Spring Drive U.F.A.機芯，Grand Seiko 史上最小尺寸潛水表，33萬元
Evolution 9 Collection「潮汐 Ushio 300」潛水腕表深靜謐綠色款（SLGB023），40.8毫米白鈦表殼、Caliber 9RB1自動上鍊Spring Drive U.F.A.機芯，Grand Seiko 史上最小尺寸潛水表，33萬元

Evolution 9 Collection「潮汐 Ushio 300」潛水腕表深靜謐綠色款（SLGB023），40.8毫米白鈦表殼、Caliber 9RB1自動上鍊Spring Drive U.F.A.機芯，Grand Seiko 史上最小尺寸潛水表，33萬元。圖／Grand Seiko提供
Evolution 9 Collection「潮汐 Ushio 300」潛水腕表深靜謐綠色款（SLGB023），40.8毫米白鈦表殼、Caliber 9RB1自動上鍊Spring Drive U.F.A.機芯，Grand Seiko 史上最小尺寸潛水表，33萬元。圖／Grand Seiko提供

Evolution 9 Collection「潮汐 Ushio 300」潛水腕表深藍色款（SLGB023），40.8毫米白鈦表殼、Caliber 9RB1自動上鍊Spring Drive U.F.A.機芯，Grand Seiko 史上最小尺寸潛水表，33萬元。圖／Grand Seiko提供
Evolution 9 Collection「潮汐 Ushio 300」潛水腕表深藍色款（SLGB023），40.8毫米白鈦表殼、Caliber 9RB1自動上鍊Spring Drive U.F.A.機芯，Grand Seiko 史上最小尺寸潛水表，33萬元。圖／Grand Seiko提供

Masterpiece Collection「湧泉」腕表（SBGZ011），40.0毫米950鉑金表殼、Caliber 9R02手動上鍊Spring Drive機芯，限量50只，表殼與表盤皆由大師手工雕刻，220萬元。圖／Grand Seiko提供
Masterpiece Collection「湧泉」腕表（SBGZ011），40.0毫米950鉑金表殼、Caliber 9R02手動上鍊Spring Drive機芯，限量50只，表殼與表盤皆由大師手工雕刻，220萬元。圖／Grand Seiko提供

Masterpiece Collection「湧泉」腕表（SBGZ011），40.0毫米950鉑金表殼、Caliber 9R02手動上鍊Spring Drive機芯，限量50只，表殼與表盤皆由大師手工雕刻，220萬元。圖／Grand Seiko提供
Masterpiece Collection「湧泉」腕表（SBGZ011），40.0毫米950鉑金表殼、Caliber 9R02手動上鍊Spring Drive機芯，限量50只，表殼與表盤皆由大師手工雕刻，220萬元。圖／Grand Seiko提供

Evolution 9 Collection「潮汐 Ushio 300」潛水腕表深藍色款（SLGB023），40.8毫米白鈦表殼、Caliber 9RB1自動上鍊Spring Drive U.F.A.機芯，Grand Seiko 史上最小尺寸潛水表，33萬元。圖／Grand Seiko提供
Evolution 9 Collection「潮汐 Ushio 300」潛水腕表深藍色款（SLGB023），40.8毫米白鈦表殼、Caliber 9RB1自動上鍊Spring Drive U.F.A.機芯，Grand Seiko 史上最小尺寸潛水表，33萬元。圖／Grand Seiko提供

Masterpiece Collection「湧泉」腕表（SBGZ011），40.0毫米950鉑金表殼、Caliber 9R02手動上鍊Spring Drive機芯，限量50只，表殼與表盤皆由大師手工雕刻，220萬元。圖／Grand Seiko提供
Masterpiece Collection「湧泉」腕表（SBGZ011），40.0毫米950鉑金表殼、Caliber 9R02手動上鍊Spring Drive機芯，限量50只，表殼與表盤皆由大師手工雕刻，220萬元。圖／Grand Seiko提供

Evolution 9 Collection「潮汐 Ushio 300」潛水腕表深靜謐綠色款（SLGB023），40.8毫米白鈦表殼、Caliber 9RB1自動上鍊Spring Drive U.F.A.機芯，Grand Seiko 史上最小尺寸潛水表，33萬元。圖／Grand Seiko提供
Evolution 9 Collection「潮汐 Ushio 300」潛水腕表深靜謐綠色款（SLGB023），40.8毫米白鈦表殼、Caliber 9RB1自動上鍊Spring Drive U.F.A.機芯，Grand Seiko 史上最小尺寸潛水表，33萬元。圖／Grand Seiko提供

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