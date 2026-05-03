WWG2026/朗格 LANGE 1萬年曆陀飛輪發光版超美 年曆自動辨識大小月

2026年日內瓦鐘表與奇跡（Watches and Wonders Geneva）高級鐘表展上，德國頂級製表品牌朗格（A. Lange & Söhne）針對旗下兩大系列LANGE 1與SAXONIA推出三款新作，分別是集複雜功能於一身的LANGE 1 "Lumen"腕表，以及展現平衡美感的SAXONIA年曆腕表。

最受收藏家矚目的焦點首推LANGE 1 TOURBILLON PERPETUAL CALENDAR推出獨特發光"Lumen"版本。 LANGE 1 TOURBILLON PERPETUAL CALENDAR巧妙地將具備停秒裝置的陀飛輪，與配備外圈月份環的瞬跳萬年曆這兩項大型複雜功能，融入LANGE 1最具代表性的偏心表盤設計，於2012年首度面世，可由透明底蓋欣賞陀飛輪的運轉。

以獨家發光材質打造的「Lumen」系列的設計核心在於「對比與透明」，透過特殊的半透明表盤塗層，讓高能量紫外線得以穿透、持續為下方的夜光物料充電，至今已有6款腕表推出Lumen版本。全新LANGE 1 TOURBILLON PERPETUAL CALENDAR "Lumen"的大日曆顯示、月相、甚至是首度亮相的夜光月相結合日／夜指示都會發光，且"Lumen"版本版本選擇在月亮盤下層發光營造出更優雅的月色，可以說是史上最複雜也最困難的Lumen面盤。全球限量50枚。

而典雅的SAXONIA則迎來750白金與750玫瑰金兩種版本的ANNUAL CALENDAR年曆腕表，腕表搭載品牌自2020年開始研發的全新L207.1型自動機芯，年曆功能可自動辨識30天與31天的月份，每年僅需在二月底手動調校一次即可；具備60小時動力儲存。6點鐘位置的月相盤，在深藍色塗層上點綴了428顆繁星，且精準度高達122.6年才需調校一天的誤差。

LANGE 1 TOURBILLON PERPETUAL CALENDAR "Lumen"鉑金腕表，41.9毫米鉑金950表殼、自製L225.1型自動上鍊機芯（具備停秒裝置陀飛輪、瞬跳萬年曆、月相顯示與全夜光顯示），限量發行50枚。圖／朗格提供

SAXONIA ANNUAL CALENDAR 750玫瑰金腕表 ，36毫米750玫瑰金表殼、自製L207.1型自動上鍊機芯（具備年曆功能、大日曆與月相顯示），配灰色925銀表盤。圖／朗格提供

LANGE 1 TOURBILLON PERPETUAL CALENDAR "Lumen"鉑金腕表，41.9毫米鉑金950表殼、自製L225.1型自動上鍊機芯（具備停秒裝置陀飛輪、瞬跳萬年曆、月相顯示與全夜光顯示），限量發行50枚。圖／朗格提供

SAXONIA ANNUAL CALENDAR 750白金腕表，36毫米750白金表殼、自製L207.1型自動上鍊機芯（具備年曆功能、大日曆與月相顯示），配銀白色925銀表盤。圖／朗格提供

SAXONIA ANNUAL CALENDAR 750白金腕表，36毫米750白金表殼、自製L207.1型自動上鍊機芯（具備年曆功能、大日曆與月相顯示），配銀白色925銀表盤。圖／朗格提供

LANGE 1SAXONIA ANNUAL CALENDAR TOURBILLON PERPETUAL CALENDAR "Lumen"鉑金腕表，41.9毫米鉑金950表殼、自製L225.1型自動上鍊機芯（具備停秒裝置陀飛輪、瞬跳萬年曆、月相顯示與全夜光顯示），限量發行50枚。圖／朗格提供