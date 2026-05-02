搶攻遊逛商機！7-ELEVEN限店「OPEN! FUNLAND」娃寶機竟連榴槤也能夾

7-ELEVEN持續深耕多元化角色經營與多元娛樂體驗搶攻「遊逛商機」，利用全台超商場域與在地的特殊商圈創新複合店經營模式，持續導入趣味設備與服務，其中強調互動式娛樂體驗的「OPEN! FUNLAND」，即日起限時導入能夾取榴槤的「娃寶機」趣味體驗。

滿足各年齡層顧客娛樂需求，「OPEN! FUNLAND」持續於全台陸續擴點，目前已有13個據點，累計至今有超過百萬人次體驗。「OPEN! FUNLAND」標準配置30台「娃寶機」，不只提供正版IP授權肖像玩偶、可愛小物及流行零食、飲品等夾取商品，還有CITY CAFE、思樂冰等7-ELEVEN自有商品，夾到對應杯子即可至7-ELEVEN門市兌換現做飲品，即日起更限時導入榴槤（夾取機台內代夾物盒子可至門市兌換一盒五甲木泰國金枕頭榴槤），為超商通路創新服務模式。

不僅如此，7-ELEVEN也持續創新開發多元機台，已於全台熱門觀光景點與交通樞紐周邊據點設置多項特色機台，包括取得獨家專利的「人生飲料機」、販售趣味商品的「盒玩智FUN機」、可拍攝韓式風格的「人生四格照」拍貼機等，迄今已吸引近40萬人次體驗。去年起更進一步於全台各地門市設置超過千台的夾娃娃機台「娃寶機」，僅需不到一坪空間即能導入，深受親子家庭喜愛。

五一勞動節連假期間到台南、高雄旅遊，推薦到7-ELEVEN康橋門市、愿橋門市體驗「Fresh」店型，除了嚴選生鮮蔬果、肉品海鮮與多元食材，更販售逾30款現做餐點。特別的是7-ELEVEN「Fresh」店型去年推出「免費代客烤」服務，至今已熱銷超過千份餐點，選購指定新鮮牛排、海鮮即可享專人「免費現烤服務」，無須加價。4月起還增加美威鮭魚與土魠魚等，並推出限定活動，包括「主廚日」於指定週六由主廚現場煎製牛排，單筆消費滿299元加1元，即可獲得價值百元嫩肩牛排或鮭魚切片一份（康橋門市：5月16日、6月20日；愿橋門市：5月9日、6月27日。售完為止）。6月30日前購買指定生鮮牛排或海鮮商品單件即可加贈10點OPENPOINT。

另外，已導入19家門市的「智能果昔機」也持續拓展，透過專利破壁技術與智慧標準化、自動化精準出杯，只需約90秒就能喝到好喝又風味一致的果昔。目前販售莓果香蕉、芒果鳳梨、草莓紅芭樂、綠果昔等4種口味（每杯售價79元），使用100%新鮮水果製作鮮果果泥與冷凍果丁，僅少量添加蔗糖。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。

7-ELEVEN「OPEN! FUNLAND」即日起限時導入榴槤（夾取機台內代夾物盒子可至門市兌換一盒五甲木泰國金枕頭榴槤）。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「OPEN! FUNLAND」標準配置30台「娃寶機」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN 創新複合服務「OPEN! FUNLAND」持續於北中南擴點，目前已有13個據點。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「Fresh」店型推出「免費代客烤」服務。圖／7-ELEVEN提供