騎士下水出任務！Burberry X Hunza G發表限量聯名泳裝系列

隨著夏日將臨，兩個同樣來自英國的品牌Burberry與Hunza G一同合作發表了全新泳裝聯名系列。本系列以HunzaG經典輪廓為基礎，採用Original Crinkle™原創超彈性布料，並飾以Burberry經典配色格紋。全系列形象視覺則由攝影師Ryan McGinley掌鏡，演員Simone Ashley與模特兒Alva Claire一同入鏡。

Hunza G最大特色正在於發明了Original Crinkle™此一布料，該布料服裝皆經超過900萬針縫製，因此具備高彈性與立體紋理，並以單一尺寸即可修飾各種身型、是品牌一大特色。本次聯名運用此標誌性面料設計出包含Faye、Tyler、Domino與Devyn等四款輪廓，Burberry經典格紋則點綴於連身泳裝、比基尼、多功能泳裙及平口上衣，色系涵蓋黑、白、紅色與金屬感可可色，畫龍點睛。

為此Burberry甚至為該系列設計了專屬海馬標誌，將戰馬騎士圖騰融入水下意象，並加入B字盾牌與HunzaG字樣，該設計並以貼布標籤形式，呈現在由Gabardine面料製成的防塵收納袋。整體設計風格簡約且具高識別度，這個夏日無論是泳池或海濱，輕鬆展現英式夏日運動美學。

Burbarry x Hunza G黑色Faye泳裝，15,200元。圖／Burberry提供

Burbarry x Hunza紅色Tyler比基尼，15,200元。圖／Burberry提供

Hunza G特色的Original Crinkle™布料經超過900萬針縫製，高彈性與立體紋理是其特色，並強調以單一尺寸符合全身型需求。圖／Burberry提供

Burbarry x Hunza G白色Domino泳裝，15,200元。圖／Burberry提供