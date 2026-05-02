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燦坤第7屆「小小廚神童樂燴」今登場 打造親子共廚溫馨體驗

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
燦坤今天（5月2日）在內湖旗艦店舉辦第7屆「燦坤小小廚神童樂燴」活動，結合宜蘭在地小農「阿勝栽的米店」、「星寶蔥體驗農場」與「蘭陽金柑生產合作社」，推出「小農DIY手作」玩味派對。圖／燦坤提供
燦坤今天（5月2日）在內湖旗艦店舉辦第7屆「燦坤小小廚神童樂燴」活動，結合宜蘭在地小農「阿勝栽的米店」、「星寶蔥體驗農場」與「蘭陽金柑生產合作社」，推出「小農DIY手作」玩味派對。圖／燦坤提供

欣逢母親節前夕，燦坤3C家電今天（5月2日）於內湖旗艦店舉辦第7屆「燦坤小小廚神童樂燴．魔法烹飪學院」活動，吸引眾多親子家庭熱情參與，現場歡笑聲不斷，洋溢溫馨的互動氛圍。

這場專為親子家庭量身打造的共廚體驗活動，除了邀請明星主廚陳佑昇親臨授課，燦坤亦攜手Panasonic、特福、SAMPO、象印等4大品牌夥伴，共同打造安全、完善的親子共廚環境，讓親子家庭從實作體驗學習料理，親自感受智慧廚電帶來的便利。5月16日起還有指定門市品牌巡迴專場，詳情可上官方粉絲團查詢。

此外，燦坤更結合宜蘭在地小農「阿勝栽的米店」、「星寶蔥體驗農場」與「蘭陽金柑生產合作社」，推出「小農DIY手作」玩味派對，為孩子導入農食教育理念，展開一場從產地到餐桌的探索旅程，陪伴孩子認識台灣在地食材，同時透過烹飪與遊戲闖關的互動方式，體會每一道料理背後的用心與辛勞。

燦坤3C家電生活家電採購長李榮森指出，「燦坤小小廚神童樂燴」多年來持續以親子家庭為核心，打造安全且具教育意義的共廚體驗，讓孩子從小建立正確的飲食觀念與廚電安全知識。

全台燦坤門市即日起至5月4日攜手Panasonic、特福、SAMPO、象印等4大品牌推出「指定廚電獨家滿額贈」活動。於活動期間內購買指定品牌廚電單張發票滿5,888元，即可獲得獨家專屬滿額好禮，包括Panasonic贈送樂美雅精鐵鑄鐵鍋、特福贈送爵士系列28cm不沾小炒鍋、SAMPO贈送聲寶1.0L日式蒸煮美食鍋、象印贈送茶濾網不鏽鋼真空保溫杯；若購買SAMPO指定廚電單張發票滿7,888元，則可獲得聲寶2.0L陶瓷電火鍋。贈品數量有限、送完為止。

即日起至5月4日燦坤亦同步推出限時促銷活動，購買指定廚電即可享獨家限時促銷優惠價，新品最低下殺5折起，像是Tefal法國特福XL舞動酥脆氣炸鍋可享獨家限時促銷價3,790元，等同於5折入手。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

燦坤攜手Panasonic、特福、SAMPO、象印等4大品牌，透過明星主廚陳佑昇示範，展現智慧廚電的便利。圖／燦坤提供
燦坤攜手Panasonic、特福、SAMPO、象印等4大品牌，透過明星主廚陳佑昇示範，展現智慧廚電的便利。圖／燦坤提供

燦坤第7屆「小小廚神童樂燴」攜手明星主廚、4大優質廚電品牌、宜蘭在地小農，打造親子共廚溫馨體驗。圖／燦坤提供
燦坤第7屆「小小廚神童樂燴」攜手明星主廚、4大優質廚電品牌、宜蘭在地小農，打造親子共廚溫馨體驗。圖／燦坤提供

燦坤舉辦第7屆「燦坤小小廚神童樂燴」活動，由明星主廚陳佑昇親臨授課，吸引眾多親子家庭熱情參與。圖／燦坤提供
燦坤舉辦第7屆「燦坤小小廚神童樂燴」活動，由明星主廚陳佑昇親臨授課，吸引眾多親子家庭熱情參與。圖／燦坤提供

「燦坤小小廚神童樂燴」活動邀請明星主廚陳佑昇親臨授課，圖為示範燦坤獨家3年專售的Panasonic 30人份商用IH電子鍋。圖／燦坤提供
「燦坤小小廚神童樂燴」活動邀請明星主廚陳佑昇親臨授課，圖為示範燦坤獨家3年專售的Panasonic 30人份商用IH電子鍋。圖／燦坤提供

燦坤今天（5月2日）在內湖旗艦店舉辦第7屆「燦坤小小廚神童樂燴」活動，由明星主廚陳佑昇親臨授課，吸引眾多親子家庭參與。圖／燦坤提供
燦坤今天（5月2日）在內湖旗艦店舉辦第7屆「燦坤小小廚神童樂燴」活動，由明星主廚陳佑昇親臨授課，吸引眾多親子家庭參與。圖／燦坤提供

燦坤第7屆「小小廚神童樂燴」熱鬧登場，攜手Panasonic、特福、SAMPO、象印等4大品牌，打造安全、完善的親子共廚環境。圖／燦坤提供
燦坤第7屆「小小廚神童樂燴」熱鬧登場，攜手Panasonic、特福、SAMPO、象印等4大品牌，打造安全、完善的親子共廚環境。圖／燦坤提供

燦坤第7屆「小小廚神童樂燴」活動，為親子家庭打造一場融合教育、飲食與親子互動的3C家電體驗盛會，圖為魔法起司焗烤飯成品。圖／燦坤提供
燦坤第7屆「小小廚神童樂燴」活動，為親子家庭打造一場融合教育、飲食與親子互動的3C家電體驗盛會，圖為魔法起司焗烤飯成品。圖／燦坤提供

燦坤 母親節 Panasonic

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