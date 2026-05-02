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390元吃到飽！我家牛排插旗平鎮 5月5日開幕、線上訂位已開搶
桃園區的朋友注意了！「我家牛排」將正式插旗桃園平鎮，位於平鎮區坤慶路1號的「平鎮旗艦店」，預定5月5日（二）正式開幕，即日起已開放Inline線上訂位，不開放電話預約。
「我家牛排」平鎮旗艦店營業時間為上午11:00至晚間22:00，下午不休息，最後收客時間為20:30，用餐時間為2小時，酌收10%服務費，不提供打包服務。各式排餐420元起；一人獨享兩種排餐，享總價減200元優惠；若單點沙拉吧，每人（身高141公分以上）390元，等於390元起就可以沙拉吧「吃到飽」。
「我家牛排」供應多達百道料理的超狂自助吧，從手作披薩、熟食、美味熱炒、炸雞、各式炸物、水果、甜點、飲料、冰淇淋應有盡有，被網友戲稱為「被牛排耽誤的Buffet」。
平鎮旗艦店開幕的消息傳出後，其他地區的網友紛紛來敲碗，「建議評估台南也開ㄧ家旗艦店，謝謝您！」、「中壢何時來開店？」、「淡江大橋要開通囉～希望也能來淡水開一間旗艦店唷」、「彰化什麼時候要再回歸？」，足見高CP值「吃到飽」魅力驚人，也讓不少網友開始期待下一間旗艦店的落腳地點。
◎我家牛排平鎮旗艦店
．地址：桃園市平鎮區坤慶路1號102室
．營業時間：上午11:00至晚間22:00（最後收客時間為20:30）
．訂位：Inline
．開幕日期：2026年5月5日
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