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買安全帽送手表？TISSOT再度聯名MotoGP™ 鍛造碳上手、熱血我有

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TISSOT T-Race競速系列石英計時腕表38mm黑色款，18,800元。圖／TISSOT提供
TISSOT T-Race競速系列石英計時腕表38mm黑色款，18,800元。圖／TISSOT提供

瑞士製表品牌TISSOT天梭表建廠逾170年，其中並在賽車文化長期投入心力長達20多年，像是MotoGP™世界摩托車錦標賽便長能看到TISSOT的品牌字樣在場上現身。2026年TISSOT再度結合賽車美學發表五款全新T-Race競速系列表款，全系列自5月1日起於全台直營專賣店正式開賣，滿足追求速度感的藏家需求。

本季焦點為全新MotoGP™聯名限量機械表，TISSOT天梭表首度將賽車頂級鍛造碳材質導入鏤空自動計時設計，於輕量化重量與高強度結構間取得完美平衡。機芯搭載專業級Valjoux A05.951鏤空計時機芯，精準捕捉賽道瞬間。表款全球限量發行2,026只，台灣配額僅80只，並附贈極具話題性的專屬安全帽造型收藏盒，展現獨特魅力。

TISSOT天梭表的MotoGP™系列並同步加碼三款石英新作，帶來45毫米與38毫米兩種尺寸，其中45毫米款採用深藍色拉絲面盤，搭配同色系PVD材質碟煞造型表圈，透過黑色細節點綴展現粗獷氣息；兩款38毫米版本則提供黑色與深藍色選擇，直向拉絲面盤結合色調一致的柔軟橡膠表帶，在精緻內斂的視覺中，完整保留T-Race系列的經典重機運動DNA。

T-Race競速系列石英計時腕表除了38mm外、另有45mm尺寸，呈現難以忽視的存在感。圖／TISSOT提供
T-Race競速系列石英計時腕表除了38mm外、另有45mm尺寸，呈現難以忽視的存在感。圖／TISSOT提供

TISSOT T-Race競速系列石英計時腕表38mm藍色款，18,800元。圖／TISSOT提供
TISSOT T-Race競速系列石英計時腕表38mm藍色款，18,800元。圖／TISSOT提供

TISSOT MotoGP™石英計時腕表限量版45mm，全球限量8,000套，22,700元。圖／TISSOT提供
TISSOT MotoGP™石英計時腕表限量版45mm，全球限量8,000套，22,700元。圖／TISSOT提供

宛如安全帽的造型，是限量MotoGP™石英計時腕表限量版45mm的收納表盒，也可成為家居中的造型擺設。圖／TISSOT提供
宛如安全帽的造型，是限量MotoGP™石英計時腕表限量版45mm的收納表盒，也可成為家居中的造型擺設。圖／TISSOT提供

Valjoux A05.951鏤空計時機芯。圖／TISSOT提供
Valjoux A05.951鏤空計時機芯。圖／TISSOT提供

MotoGP™石英計時腕表限量版45mm的鍛造碳黑色表圈搭配上紅色橡膠表帶後，產生鮮明的色彩對比。圖／TISSOT提供
MotoGP™石英計時腕表限量版45mm的鍛造碳黑色表圈搭配上紅色橡膠表帶後，產生鮮明的色彩對比。圖／TISSOT提供

瑞士 摩托車

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