Ｍarimekko 2026春夏 全新Lemmitty印花打造最潮母親節「姐妹包」

芬蘭生活風格品牌Marimekko近日於品牌微風南山專門店發表了2026春夏新品，新品涵蓋服裝、包款、生活用品，2026 春夏系列是以「Art of Pattern花樣圖案藝術」為主題，同時帶來新款 Kukasta kukkaan「花間漫舞」印花，呈現盎然春意。

新款的Kukasta kukkaan印花是芬蘭印花設計師Erja Hirvi 在2024年時偶然沈浸於花卉世界之中因而得到靈感；其中Kukasta kukkaan是芬蘭語，意指「從花到花」意思，也象徵蜜蜂在花叢間穿梭、傳遞生機的輕快飛舞；其色彩混合使用了粉藍、粉紅、檸檬黃與綠色，質樸的幾何形狀並加上了枝葉，令人隨身感受到北歐的愜意童趣，該系列並有洋裝、短裙、上衣等單品。

2026另一亮點單品更推薦從1956問世、今年邁入70周年紀念的Jokapoika襯衫，這款襯衫突破了性別與風格的限制，當年設計師Vuokko Eskolin-Nurmesniemi選用了手繪條紋感的印花與寬鬆剪裁，除了翻轉襯衫之於男性的絕對等號，更讓女性能展現自由、專業、斯文的不同印象。

而隨著母親節即將來臨，一次帶來大型托特包、肩背包、斜背包、手機包與迷你手提包五種包型的Knitted Bag針織包系列除了原本就有包含Unikko印花，全新的Lemmitty印花更以黑、白、綠三色組成，呈現帶點迷彩但又時髦的印象，可輕鬆成為母女包或姊妹包，讓母親節的饋贈之選，趣味也活潑。

Marimekko Lemmitty印花針織短揹帶小型肩揹包，6,590元。圖／Marimekko提供

Marimekko 繡球花藍Unikko印花羊毛圍巾，7,290元。圖／Marimekko提供

70周年紀念的Jokapoika襯衫除了翻轉襯衫之於男性的絕對等號，更讓女性能展現自由、專業、斯文的不同印象。圖／Marimekko提供

Marimekko Kukasta kukkaan花間漫舞印花短袖上衣，6,290元。圖／Marimekko提供

Marimekko 繡球花藍和蜜桃粉Unikko三花髮夾，2,190元。圖／Marimekko提供

Marimekko Kukasta kukkaan花間漫舞印花方巾，2,690元。圖／Marimekko提供