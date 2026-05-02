厭世社畜必備！金色三麥攜手「布魯斯」推聯名調酒 諧音梗命名太幽默

當上班、通勤、開會與回覆訊息成為日復一日的循環，現代人的情緒出口，有時候只需要下班後那一口剛剛好的微醺。為了撫慰繁忙上班族的心，SUNMAI 金色三麥近日攜手人氣IP「星期一的布魯斯（MONDAY BRUCE）」，推出兩款療癒系聯名酒款「柚莓錢了調酒」與「蘋什麼指使蜜調酒」，以鮮明的社畜日常為靈感，結合療癒可愛的包裝設計與清爽果香酒感，讓每一罐調酒不僅是味蕾的享受，更成為忙碌生活裡最貼心的情緒慰藉。

這兩款聯名調酒的幽默命名，直接道出了都會工作者的心聲。「柚莓錢了調酒」以伏特加為基底，加入帶有淡雅柚香、略帶酸味的葡萄柚濃縮汁，以及清新微酸、微酸帶甜的蔓越莓果汁，結合恰到好處的酒感，呈現出甜美迷人的風味。

「蘋什麼指使蜜調酒」則同樣以伏特加為基底，融合帶有濃郁蘋果香氣的蘋果汁、甜而不膩的鳳梨汁，以及香氣濃郁柔和的龍眼蜜，堆疊出更飽滿圓潤的多層次風味。這兩個名稱不僅創意十足，更透過諧音梗展現出職場幽默，讓消費者在購買時會心一笑，彷彿找到了共鳴。

SUNMAI金色三麥表示，品牌一直致力於尋求更多元的方式，讓調酒不只是風味的展現，更能作為消費者溝通生活情境與情緒的媒介。透過此次與「星期一的布魯斯」合作，希望讓上班族在面對高壓挑戰時，也能擁有一段專屬的「按下暫停鍵」時刻。

目前這兩款聯名酒款已於全台 7-ELEVEN、家樂福、樂比亞、寶雅、OK 便利商店、愛買、新光三越，以及金色三麥、麥漢堡、BLAH BLAH Bar、SUNMAI Bar 等通路正式開賣。

為延續話題，金色三麥旗下的餐飲通路同步祭出限定活動，即日起至6月30日止，凡購買兩罐聯名調酒加價59元，或購買五罐，即可獲贈限量布魯斯娃娃乙隻；其中，BLAH BLAH Bar另加碼推出酒卡加值1,000元，即可獲贈SUNMAI布魯斯娃娃乙隻，麥漢堡與SUNMAI Bar則加碼祭出內用消費滿1,000元，即可獲贈布魯斯紓壓娃娃乙隻。讓消費者無論是在便利商店獨自放空，或是與朋友聚餐小酌，都能輕鬆入手這份屬於上班族的微醺療癒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康