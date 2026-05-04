OLAY、妮維雅、理膚寶水誰最強？脆友點名十大開架歐美精華保養品牌

保養怎麼擦都差一點？你可能忽略了這個關鍵原因

夏天化妝台上總是擺滿一排瓶瓶罐罐，但肌膚狀態卻還是原地打轉？補水的、鎖水的、修護的、亮白的通通都有，膚色卻依舊暗沉、蠟黃、不均勻，怎麼擦都像差最後一哩路。

探究背後原因，問題可能往往不在「擦不夠多」，而是忽略了讓膚況卡關的關鍵「肌膚糖化（Glycation）」。當肌膚長期處於糖化狀態，不只會讓臉色看起來黯淡無光，連後續保養吸收都可能被拖累，導致「不管買多少種保養品都沒用」的惡性循環。

想要真正穩住膚況、白得有感，比起盲目疊擦，不如先從選對核心精華下手。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點Threads上網友熱烈討論的「十大開架歐美精華保養品牌」。今年夏天，比起持續增加保養步驟，不如從挑對關鍵單品開始，讓每一道程序都更有感。

No.1 OLAY 歐蕾

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OLAY歐蕾從「抗糖」的保養思維出發，直擊影響肌膚狀態的關鍵根源－糖化。當肌膚長期處於糖化反應下，不只暗沉、乾燥，連帶粉刺、毛孔粗大等問題也可能隨之浮現，讓整體膚況看起來失去光澤與細緻度。

從經典「革糖素小白瓶」打下抗糖美白基礎後，OLAY近一步升級推出「水光小白瓶」，關鍵就在於革糖素PRO的進化。不僅延續原本的抗糖機制，更針對糖化造成的暗沉與膚色不均精準減黃，讓「從源頭提亮」這件事變得更有感，也讓過去需要多瓶分工的保養步驟，簡化為一瓶即可高效完成。

在配方設計上，水光小白瓶以革糖素PRO為核心，搭配高純度煙醯胺等獨家專研成分，針對蠟黃暗沉、膚色不均與毛孔粗大等肌膚問題層層擊破，幫助提亮膚色、細緻膚質，同時提升整體光澤與緊緻度，打造肉眼可見的滑嫩水光肌。

質地則採輕盈親膚的乳狀質地，延展性佳、吸收快速，上臉清爽不黏膩、不易起屑，作為妝前打底也能讓後續底妝更服貼透亮。

不分季節、肌膚類型都能實現夢想水光肌，讓OLAY水光小白瓶成為許多脆友推薦精華保養的首選品牌，「其實改版前就很喜歡了，新的有多革糖素PRO，我覺得透白效果更快」、「我擦完不只有白，熬夜的暗沉跟蠟黃也都有消，皮膚感覺也變比較嫩」、「水光小白瓶我擦好多罐去了～不只變白，連嘴角跟眼周的暗沉擦了都會改善」。

No.2 La Roche-Posay 理膚寶水

翻攝IG／＠larocheposay

理膚寶水也是網友選購精華時會考慮的品牌之一，包含極效B5彈潤超修復精華、MELA B3淡斑淨亮精華、A醇緊緻抗痕精華及C12肌光活膚精華等。其中號稱「全新B5小藍瓶」的極效B5彈潤超修復精華，透過無針水光科技融合玻尿酸與B5複合因子，經臨床實驗證實能滲透肌底110微米，更好鎖水、修復抗老；同時添加三重分子玻尿酸、5%維生素原B5、95%積雪草苷，不僅增強肌膚耐受與支撐力，達到淡化細紋與皺紋效果，也讓肌膚看起來更加緊緻、彈潤、透亮。

脆友表示，「普通保養都擦在表面，而修復型玻尿酸可以滲透更深，我感覺真的是從深層的修復澎潤出來，那個光澤細緻感，超愛」。

No.3 PAULA'S CHOICE 寶拉珍選

翻攝FB／寶拉珍選愛美教室

以「單一酸類成分」作為核心訴求的寶拉珍選，主打以精準濃度的水楊酸（BHA）、果酸（AHA）對應不同肌膚需求，例如「2%水楊酸精華液」專為粉刺、痘痘及毛孔粗大者設計，蘊含最高濃度2%水楊酸、綠茶萃取、丁二醇等成分，可溫和滲透毛孔、代謝老廢角質，暢通毛孔後提升後續保養吸收力，同時調理油水平衡、均勻與提亮膚色、淡化細紋與皺紋，達到煥膚、貼妝效果。

產品標榜無添加色素、酒精及人工香料，深受脆友們青睞，「我同事有用，從很多痘痘變皮膚超好～但有可能還搭配年輕的優勢」、「如果你是粉刺型毛孔，寶拉那瓶會比較有感，但記得一開始不要天天用，不然會乾爆」。

No.4 NIVEA 妮維雅

翻攝FB／NIVEA

妮維雅近年推出LUMINOUS630淡斑煥白精華，特別添加「肽安密多630®（Thiamidol630®）」幫助淡化斑點瑕疵、抑制黑色素生成，同時改善膚色不均問題，無論是敏感肌還是其他膚質都能使用。有網友分享，「我自己擦L630金管是覺得曬斑有變淡、擦完膚色也比較均勻」。

其他脆友也給予高度評價，「已經用掉好多罐了」、「原本以為只有臉上的斑可以淡化，結果我發現之前想說隨便塗在手上的疤，才隔幾天就變白了」。同系列還有LUMINOUS630淡斑煥膚精華、淡斑Q彈精華，讓消費者可以根據膚況選擇適合的產品。

No.5 CeraVe 適樂膚

翻攝蝦皮購物

適樂膚與皮膚科醫師共同研發的「A醇勻亮修護精華」專為油痘粉刺敏感肌設計，產品含有緩釋包覆性A醇、1%甘草根萃取、2%菸鹼醯胺、高效三重神經醯胺等成分，改善粗糙顆粒、痘痘瑕疵、毛孔粗大、乾燥泛紅、暗沉與膚色不均等肌膚困擾。溫和煥膚的同時還能修護保濕，打造柔嫩細緻、透亮無瑕的美肌。有網友在Threads上表示，「這條可以當做A醇入門者的測試品，可以買來試試看。擠出來質地蠻清爽」、「膚色變均勻變亮，痘痘也消了很多」。

除此之外，同品牌的「極抗痕A醇緊緻修護精華」近期也廣受消費者好評，「這罐我有用來針對眼角細紋跟皮膚粗糙的地方加強，用一陣子發現皮膚摸起來變得很平滑，顆粒感消很多」。

No.6 Avène 雅漾

翻攝官網／雅漾

雅漾不只舒護活泉水廣為人知，旗下精華同樣在Threads上獲得不少網友推薦！雅漾針對容易有粉刺的人獻上控油抗痘系列「A醛速效淨痘精華」，內含A醛、6%甘醇酸和7%淨痘複合活萃COMEDOCLASTIN®三重有效成分，可調理粉刺、皮脂分泌，改善痘印暗沉，同時去角質防止粗糙，由內而外淨痘煥膚。

最特別的是該款精華為乳霜質地，吸收快速且不黏膩，即便是油痘肌也適合使用。許多網友在Threads上發文表示，「雅漾終於出了沒香味的東西，會是痘痘暗沉肌的愛」、「確實擦下去隔天痘痘會看起來比較消」、「質地是乳狀精華淡橘黃色，對我來說薄薄單擦不會太刺激，效果挺好，擦在下巴閉鎖性痘痘能慢慢代謝出粉刺」。

No.7 The Ordinary

翻攝官網／The Ordinary

來自加拿大的保養品牌The Ordinary，以高濃度成分與親民價格在開架市場中累積良好口碑，其中「精華液」更是不少消費者入門首選。例如經典熱賣的「10%菸鹼胺+1%鋅」精華液，標榜高濃度維生素與礦物質配方，能協助調節油水平衡、收斂粗大毛孔，同時淡化暗沉、改善膚色不均問題。

精華液質地為清爽的凝露狀，上臉延展性佳、吸收速度快，再加上不含酒精與香精等刺激性成分，整體使用感受溫和穩定，成為脆友面對出油、毛孔與暗沉困擾時的安心選擇，「常用於平衡油脂分泌、改善毛孔粗大與提亮」、「菸鹼胺能抑制黑色素形成，用起來真的有覺得膚色變得透亮一些」。

No.8 Cetaphil 舒特膚

翻攝官網／Cetaphil 舒特膚官方旗艦店

舒特膚以溫和潔膚乳聞名於世，不過近幾年推出的精華液也受到脆友關注！像是舒新雪潤B5修護精華（自修精華）添加鎖水磁石、神經醯胺、維他命B5、積雪草萃取及尿囊素等專研配方，幫助擊退乾燥、粗糙、緊繃、脫屑、搔癢及泛紅等敏弱肌問題，保濕鎖水之餘還能提升修護肌膚屏障，重現健康光澤。

該款精華與皮膚科專家共同研發，主打不添加酒精、香精、色素、羊毛脂、礦物油與PARABEN類防腐劑，深受許多網友喜愛，「敏乾與敏油肌都能用！之前看到有人分享覺得太潤，可以薄擦控制用量就好，質地雖然是濃稠水狀，但推開一樣滿快吸收的」、「質地水潤不黏，對付泛紅跟乾癢真的超有感，臉嫩到不行」。

No.9 L'Oréal Paris 巴黎萊雅

翻攝官網／L'Oréal Paris巴黎萊雅

巴黎萊雅淨亮白系列中的「淨亮白MELA淡斑精華」在Threads上成為話題！該款精華被暱稱為「淨亮小粉瓶」，主打強淡斑、快淨亮、猛阻黑，產品添加8%專利麥拉色鏈Melasyl™、甘醇酸和菸鹼醯胺，MELA淨亮白科技更顛覆傳統美白淡斑機制，在黑色素沉澱前24小時協助代謝，塗抹在臉上清爽不黏膩，幫助醫美術後、全膚質使用者打造無瑕透亮美肌。

網友在Threads上透露，「巴黎萊雅小粉瓶擦了不會刺激或薰眼，亮白跟淡斑、淡痘疤的效果也很有感！膚色變得更均勻、毛孔也比較平滑，整張臉看起來乾淨透亮很多」、「質地為粉紅色精華狀，香味普通濃、清爽度高，尤其吸收滲透度很好，清爽不殘留肌膚」。

No.10 BIODERMA 貝膚黛瑪

翻攝YT／ 貝膚黛瑪BIODERMA Taiwan

貝膚黛瑪推出的12%超級C酸激光煥膚精華（淡斑精華），不僅擁有LumiReveal™激光煥膚超C精萃科技，可透過三步驟層層淡化斑點與色素沉澱，另含有2%維他命C醣苷精萃粉、10%水楊酸與果酸、菸鹼醯胺及維他命E等成分，能針對粗大毛孔、粗糙、痘痘、粉刺、斑點、暗沉、色素沉澱及膚色不均等肌膚八大問題進行調理。

官方也特別說明使用方式：使用前用力按壓白色瓶蓋，直至維他命C糖苷精萃粉完全釋放至瓶身，接著取下白色瓶蓋並換上滴管蓋，上下搖動10秒均勻與精華液混合即可，建議晚上使用且隔天需搭配SPF50以上的防曬產品。網友分享，「就我自己的使用感受，單單使用一次後，代謝粉刺和亮白的效果就蠻明顯的，很適合覺得自己是小花臉，長痘痘後容易留下色素疤的族群」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年4月22日至2026年4月21日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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