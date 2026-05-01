時光之線交織佛羅倫斯 以Demna視角GUCCI Storia特展降下當代神諭

GUCCI創意總監Demna透過獨特視角，重返品牌誕生地佛羅倫斯展開了一場跨世紀的風格對話。《Gucci Storia》展覽重新詮釋了GUCCI與佛羅倫斯的千絲萬縷，更在當代語境下建構全新敘事，展覽已於即日起，在當地歷史地標Palazzo della Mercanzia正式揭幕。

展覽散落於兩層樓空間，由「時間之線」開啟序幕，經由畫廊（La Galleria）、檔案館（Archivio）、電影空間（The Cinema）、Generation Gucci、工藝製造（La Manifattura）、材質（La Materia）、真相之室（La Stanza della Verità），最終抵達「神諭」（L’Oracolo），合計9個主題展間。展覽首站「時間之線」以文藝復興藝術為靈感，象徵性重述品牌105年歷史，呼應深植於佛羅倫斯的工藝根源。「畫廊」則採傳統肖像展陳，牆面由紡織包覆，展示攝影師Catherine Opie拍攝的《La Famiglia》影像，細膩描繪隨性優雅（sprezzatura）與精緻感性共構的「Gucciness」特質。

不容錯過的核心展間「工藝製造」則分為兩大領域，第一空間還原了Palazzo Settimanni工坊精神，集中展示Bamboo 1947、Jackie 1961、Horsebit 1955表款與1953樂福鞋等經典設計。第二空間轉向佛羅倫斯ArtLab的創新意志，展示測試材質韌性的機械手臂等現代技術。展覽尾聲的「神諭」設有柱體神秘裝置，提供三種分類的互動回應，將古老儀式感轉化為當代趣味，映照出每一位觀者的自我投射。

看完了展覽，整個場地更是GUCCI為全球時尚愛好者打造的時尚遊樂場，場地所在的Palazzo Gucci一樓設有專屬精品店，廣場旁更帶來提供咖啡與酒吧的空間Gucci Giardino，將GUCCI感性延續至日常，展覽地址為Piazza della Signoria 10, 50122, Florence, Italy，如欲前往，建議可於當地GUCCI專門店提前確認入場相關資訊。

材質（La Materia）展間。圖／GUCCI提供

檔案館（Archivio）空間中以抽屜陳列如網球袋、盥洗工具與絲巾等物品，呈現GUCCI美學與設計的多樣性。圖／GUCCI提供

融合古老儀式感的神諭（L'Oracolo）展間，帶來趣味的分類體驗。圖／GUCCI提供

時間之線（The Thread of Time）展間。圖／GUCCI提供

GUCCI於佛羅倫斯的Palazzo della Mercanzia正式揭幕了全新《Gucci Storia》展覽。圖／GUCCI提供

包含Bamboo 1947、Jackie 1961、Horsebit 1955等GUCCI經典設計，皆能在工藝製造（La Manifattura）展間近距離欣賞。圖／GUCCI提供