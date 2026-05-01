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時光之線交織佛羅倫斯 以Demna視角GUCCI Storia特展降下當代神諭

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
電影空間（The Cinema）展間以影音體驗，帶人在光影間穿梭GUCCI「視」界。圖／GUCCI提供
電影空間（The Cinema）展間以影音體驗，帶人在光影間穿梭GUCCI「視」界。圖／GUCCI提供

GUCCI創意總監Demna透過獨特視角，重返品牌誕生地佛羅倫斯展開了一場跨世紀的風格對話。《Gucci Storia》展覽重新詮釋了GUCCI與佛羅倫斯的千絲萬縷，更在當代語境下建構全新敘事，展覽已於即日起，在當地歷史地標Palazzo della Mercanzia正式揭幕。

展覽散落於兩層樓空間，由「時間之線」開啟序幕，經由畫廊（La Galleria）、檔案館（Archivio）、電影空間（The Cinema）、Generation Gucci、工藝製造（La Manifattura）、材質（La Materia）、真相之室（La Stanza della Verità），最終抵達「神諭」（L’Oracolo），合計9個主題展間。展覽首站「時間之線」以文藝復興藝術為靈感，象徵性重述品牌105年歷史，呼應深植於佛羅倫斯的工藝根源。「畫廊」則採傳統肖像展陳，牆面由紡織包覆，展示攝影師Catherine Opie拍攝的《La Famiglia》影像，細膩描繪隨性優雅（sprezzatura）與精緻感性共構的「Gucciness」特質。

不容錯過的核心展間「工藝製造」則分為兩大領域，第一空間還原了Palazzo Settimanni工坊精神，集中展示Bamboo 1947、Jackie 1961、Horsebit 1955表款與1953樂福鞋等經典設計。第二空間轉向佛羅倫斯ArtLab的創新意志，展示測試材質韌性的機械手臂等現代技術。展覽尾聲的「神諭」設有柱體神秘裝置，提供三種分類的互動回應，將古老儀式感轉化為當代趣味，映照出每一位觀者的自我投射。

看完了展覽，整個場地更是GUCCI為全球時尚愛好者打造的時尚遊樂場，場地所在的Palazzo Gucci一樓設有專屬精品店，廣場旁更帶來提供咖啡與酒吧的空間Gucci Giardino，將GUCCI感性延續至日常，展覽地址為Piazza della Signoria 10, 50122, Florence, Italy，如欲前往，建議可於當地GUCCI專門店提前確認入場相關資訊。

材質（La Materia）展間。圖／GUCCI提供
材質（La Materia）展間。圖／GUCCI提供

檔案館（Archivio）空間中以抽屜陳列如網球袋、盥洗工具與絲巾等物品，呈現GUCCI美學與設計的多樣性。圖／GUCCI提供
檔案館（Archivio）空間中以抽屜陳列如網球袋、盥洗工具與絲巾等物品，呈現GUCCI美學與設計的多樣性。圖／GUCCI提供

融合古老儀式感的神諭（L'Oracolo）展間，帶來趣味的分類體驗。圖／GUCCI提供
融合古老儀式感的神諭（L'Oracolo）展間，帶來趣味的分類體驗。圖／GUCCI提供

時間之線（The Thread of Time）展間。圖／GUCCI提供
時間之線（The Thread of Time）展間。圖／GUCCI提供

GUCCI於佛羅倫斯的Palazzo della Mercanzia正式揭幕了全新《Gucci Storia》展覽。圖／GUCCI提供
GUCCI於佛羅倫斯的Palazzo della Mercanzia正式揭幕了全新《Gucci Storia》展覽。圖／GUCCI提供

包含Bamboo 1947、Jackie 1961、Horsebit 1955等GUCCI經典設計，皆能在工藝製造（La Manifattura）展間近距離欣賞。圖／GUCCI提供
包含Bamboo 1947、Jackie 1961、Horsebit 1955等GUCCI經典設計，皆能在工藝製造（La Manifattura）展間近距離欣賞。圖／GUCCI提供

真相之室（La Stanza della Verità）展間靈感來自1980年代GUCCI紐約店內的神秘空間，象徵踏入GUCCI最私人、豪奢的優渥聖地。圖／GUCCI提供
真相之室（La Stanza della Verità）展間靈感來自1980年代GUCCI紐約店內的神秘空間，象徵踏入GUCCI最私人、豪奢的優渥聖地。圖／GUCCI提供

佛羅倫斯

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