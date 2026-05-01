母親節的溫柔時光選品RADO嚴選時計 陶瓷與俐落輪廓的溫柔守護

時間是母愛的隱喻，在流轉中益顯堅定。瑞士手表Rado雷達表一向是當代高科技陶瓷領域的領航者，近日再於母親節前夕精選四款經典單品，將品牌的抗磨損材質轉化為雋永守護，更以其溫潤觸感，映照母親在日常中靜默且強大的陪伴力量。

今年適逢Integral精密陶瓷系列問世40週年，紀念版腕表延續經典方正輪廓與極簡語彙，象徵母親如城堡般守護家人的純粹情感。同系列另一只不同型號的高科技陶瓷鑽表則在表圈鑲嵌56顆總重0.58克拉、淨度VS-SI等級的頂級威塞爾頓鑽石（Top Wesselton）；深邃面盤與鑽石光芒相互交織，宛如靜謐夜空中的點點繁星，將工藝與華貴揉合，定義優雅新高度。

Centrix晶萃系列高科技陶瓷月相腕表，藉由6點鐘位置的月相盤展現陰晴圓缺的柔情，PVD玫瑰金細節更能襯托亞洲女性膚色，視覺效果紅潤顯白。True Square真我方形系列鏤空腕表則透過高難度的鏤空機芯結構，致敬背後默默支撐家庭的無名力量；白色陶瓷表殼質地晶瑩，觸感溫潤如玉，不僅體現佩戴者的德性，更在每一次的指針跳動時，完成對母愛最深沉的溫柔相伴。

RADO雷達表Centrix晶萃系列高科技陶瓷月相表（R30232922），82,300元。圖／RADO提供

RADO雷達表Integral精密陶瓷鑽表（R20249152），14萬8,900元。圖／RADO提供

RADO雷達表Integral精密陶瓷系列40周年紀念版表（R20258162），82,300元。圖／RADO提供