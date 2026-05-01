喚醒1960賽道魂 帝舵TUDOR推全新Black Bay Chrono Carbon 25腕表

隨著2026 F1一級方程式賽車賽季正如火如荼展開，瑞士品牌TUDOR發表了全新Black Bay Chrono Carbon 25碳纖維腕表，除喚醒品牌在1960年代與賽車的淵源，更向合作夥伴、Visa Cash App Racing Bulls F1車隊獻上致意。

早在1969年左右，TUDOR曾與保時捷906（Porsche 906）一同亮相日本賽場，當時日本車手Tomohiko Tsutsumi（堤知彥）手上配戴的是一只Submariner Ref. 7928腕表，當時表款雖是潛水表定位，然200米防水與在當時首度在表冠兩側加入護肩設計，都讓這只表款別具意義。

回看2026賽季，Visa Cash App Racing Bulls F1車隊成員Liam Lawson與另一位車手Arvid Lindblad都佩戴了Black Bay Chrono Carbon 26腕表，表款具有輕盈的碳纖維材質，並搭配鈦金屬計時按鈕。官方新聞稿上表示表款由「原廠」計時機芯MT5813型，但嚴格來說，MT5813是TUDOR與另一計時大廠、百年靈B01計時機芯在友誼的基礎上共同開發，TUDOR並為此研發了調節部件，同時加以拋光打磨修飾，讓這枚機械傑作更上層樓。

MT5813型具有抗磁性的矽游絲，動力儲存可達70小時並通過瑞士官方天文台認證（COSC），同時有別於傳統COSC認證中每日平均誤差-4至+6秒間，TUDOR自己的檢測則為誤差仍必須在-2至+4秒之間，也可視為品牌對精準定義更嚴苛的自我檢視。

整體外觀設計並延續了Black Bay系列1969年以來經典的「雪花」指針，並搭配以圓拱形白色面盤與兩個下凹式黑色計次小表盤，呈現清楚的對比與閱讀性；值得一提的是，表款同時搭配了具有輪胎花紋的皮革與合成材質表帶，從質材、色彩、風格，呈現滿滿的F1一級方程式熱血聯想，訂價26萬元，可洽全台TUDOR專門店、授權經銷商詢問。

TUDOR發表了全新Black Bay Chrono Carbon 25碳纖維腕表底蓋並有著黑白棋格紋，象徵迎向終點的勝利。圖／TUDOR提供

TUDOR Black Bay Chrono Carbon 25腕表面盤以黑白黃三色為主色調，對比分明、青春活力。圖／TUDOR提供

俐落分明的雪花式指針，在部分愛好者口中、另有「斧頭針」的霸氣別名。圖／TUDOR提供