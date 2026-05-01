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喚醒1960賽道魂 帝舵TUDOR推全新Black Bay Chrono Carbon 25腕表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
2026賽季Visa Cash App Racing Bulls F1車隊兩位成員手上也配戴了此一表款。圖／TUDOR提供
2026賽季Visa Cash App Racing Bulls F1車隊兩位成員手上也配戴了此一表款。圖／TUDOR提供

隨著2026 F1一級方程式賽車賽季正如火如荼展開，瑞士品牌TUDOR發表了全新Black Bay Chrono Carbon 25碳纖維腕表，除喚醒品牌在1960年代與賽車的淵源，更向合作夥伴、Visa Cash App Racing Bulls F1車隊獻上致意。

早在1969年左右，TUDOR曾與保時捷906（Porsche 906）一同亮相日本賽場，當時日本車手Tomohiko Tsutsumi（堤知彥）手上配戴的是一只Submariner Ref. 7928腕表，當時表款雖是潛水表定位，然200米防水與在當時首度在表冠兩側加入護肩設計，都讓這只表款別具意義。

回看2026賽季，Visa Cash App Racing Bulls F1車隊成員Liam Lawson與另一位車手Arvid Lindblad都佩戴了Black Bay Chrono Carbon 26腕表，表款具有輕盈的碳纖維材質，並搭配鈦金屬計時按鈕。官方新聞稿上表示表款由「原廠」計時機芯MT5813型，但嚴格來說，MT5813是TUDOR與另一計時大廠、百年靈B01計時機芯在友誼的基礎上共同開發，TUDOR並為此研發了調節部件，同時加以拋光打磨修飾，讓這枚機械傑作更上層樓。

MT5813型具有抗磁性的矽游絲，動力儲存可達70小時並通過瑞士官方天文台認證（COSC），同時有別於傳統COSC認證中每日平均誤差-4至+6秒間，TUDOR自己的檢測則為誤差仍必須在-2至+4秒之間，也可視為品牌對精準定義更嚴苛的自我檢視。

整體外觀設計並延續了Black Bay系列1969年以來經典的「雪花」指針，並搭配以圓拱形白色面盤與兩個下凹式黑色計次小表盤，呈現清楚的對比與閱讀性；值得一提的是，表款同時搭配了具有輪胎花紋的皮革與合成材質表帶，從質材、色彩、風格，呈現滿滿的F1一級方程式熱血聯想，訂價26萬元，可洽全台TUDOR專門店、授權經銷商詢問。

TUDOR發表了全新Black Bay Chrono Carbon 25碳纖維腕表底蓋並有著黑白棋格紋，象徵迎向終點的勝利。圖／TUDOR提供
TUDOR發表了全新Black Bay Chrono Carbon 25碳纖維腕表底蓋並有著黑白棋格紋，象徵迎向終點的勝利。圖／TUDOR提供

TUDOR Black Bay Chrono Carbon 25腕表面盤以黑白黃三色為主色調，對比分明、青春活力。圖／TUDOR提供
TUDOR Black Bay Chrono Carbon 25腕表面盤以黑白黃三色為主色調，對比分明、青春活力。圖／TUDOR提供

俐落分明的雪花式指針，在部分愛好者口中、另有「斧頭針」的霸氣別名。圖／TUDOR提供
俐落分明的雪花式指針，在部分愛好者口中、另有「斧頭針」的霸氣別名。圖／TUDOR提供

TUDOR Black Bay Chrono Carbon 25腕表，碳纖維、42毫米、MT5813自動上鍊機芯、時間與日期顯示、計時碼表功能、200米防水、瑞士天文台認證，26萬元。圖／TUDOR提供
TUDOR Black Bay Chrono Carbon 25腕表，碳纖維、42毫米、MT5813自動上鍊機芯、時間與日期顯示、計時碼表功能、200米防水、瑞士天文台認證，26萬元。圖／TUDOR提供

日本 瑞士 腕表

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