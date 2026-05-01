BMW真的開進飯店！台北晶華、蘭城晶英推主題房 再享豪車免費開

沉浸式的度假體驗與風格旅宿成為近年旅遊市場主流，飯店不只提供住宿，也是生活品味與品牌文化的延伸。晶華國際酒店集團近期再度啟動跨界合作，攜手BMW台灣總代理汎德推出期間限定「晶采駕馭」主題房專案，即日起同步於台北晶華酒店與蘭城晶英酒店登場，將德系豪華車品牌元素延伸至住宿體驗，打造從入住、休憩到駕馭旅程一次完成的全新度假提案。

此次專案為期半年，以「把豪華體驗帶進生活」為核心概念，結合品牌設計、試駕行程與飯店服務，兩天一夜專案價每房9,888元+15.5%起，透過官網訂房加購高鐵車票另享78折起優惠。

位於台北核心商圈的台北晶華酒店，專案入住擁有綠意公園景觀的高樓層大班豪華客房，改造為BMW主題房。從旅人推開房門那一刻，即可感受品牌風格的全面進駐，包括BMW主題畫作、抱枕、專屬迎賓信與限定房卡卡套，並以模型車、品牌馬克杯等收藏級的周邊，營造低調而精緻的德系質感。

入住房客同時享有行政樓層「大班廊」全天候禮遇，包括精緻早餐、下午茶與晚間Happy Hour輕食調酒服務。

此次合作的最大亮點，是將「移動體驗」納入住宿套裝。房客可於入住期間預約試駕BMW 5系列豪華房車或純電旗艦休旅BMW iX，實際感受品牌性能與電能科技，同時加贈BMW保溫水壺或品牌棒球帽。完成試駕與滿意度問券後，再送價值3,000元的沐蘭SPA芳香療癒禮盒。從駕馭感官延伸至身心放鬆，完成城市慢旅的輕快節奏。

若說台北晶華主打都會品味之旅，那麼蘭城晶英酒店則把BMW概念轉化為親子旅行亮點。

館內原本深受家庭旅客喜愛的芬朵奇堡的「兒童豪車」主題，此次也全面升級。入住專案房型即可免費駕乘BMW X3豪華運動休旅車，展開宜蘭山海探索行程，無論前往海岸線、田園秘境或咖啡聚落，都能暢快自駕、享受更自由的旅遊節奏。

孩子們同樣擁有專屬舞台，館內電動車體驗區可盡情安全駕駛，搭配BMW小熊絨毛布偶或雄獅聯名兒童蠟筆組迎賓禮，讓全家共享「有房、有車、有假期」的Carstel旅行概念，也讓飯店成為美好旅程的一部分。

台北晶華酒店

地址：台北市中山北路二段39巷3號

電話：02-2523-8000

蘭城晶英酒店

地址：宜蘭市民權路二段36號

電話：03-935-1000

蘭城晶英酒店為主題房旅客準備BMW小熊絨毛布偶或雄獅聯名兒童蠟筆組專屬迎賓好禮，為親子假期增添驚喜。圖/晶華酒店提供

台北晶華酒店BMW主題房內布置有沙發抱枕、主題畫作、專屬歡迎信與房卡卡套，搭配BMW模型車、品牌馬克杯等頂級周邊陳設。圖/晶華酒店提供