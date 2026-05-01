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瓶裝茶飲夏日最強新品！日式玄米綠茶、蜜桃烏龍接力登場

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
清甜多汁的蜜桃與醇厚的烏龍茶，譜出果香濃郁、回甘悠長的風味層次。圖/SUNFRIEND MOUTH提供
清甜多汁的蜜桃與醇厚的烏龍茶，譜出果香濃郁、回甘悠長的風味層次。圖/SUNFRIEND MOUTH提供

迎接初夏飲料市場旺季，品牌紛紛推出全新茶飲搶攻消費者味蕾。「原萃」與人氣手搖品牌「龜記」分別推出瓶裝新品，從日式玄米綠茶到果香系蜜桃烏龍，為瓶裝茶飲市場再添新話題。

「原萃」持續擴展無糖茶飲版圖，推出全新「日式玄米綠茶」，選用日式綠茶搭配日本進口玄米，以輕焙玄米香氣柔化綠茶清新口感，展現溫潤細緻的茶韻層次。新品強調採用品牌主打的「雲霧工法」，將細磨茶葉精華融入茶湯，使茶感更加滑順接近現泡風味。無糖、無香料設定，也鎖定近年成長快速的健康系飲品市場。

品牌同步推出線上「開金蓋立即抽」活動，消費者購買指定金蓋包裝產品即可掃碼參與抽獎。

此外，手搖茶飲「龜記」則將店內的高人氣飲品「蜜桃烏龍」推出瓶裝版本，並於7‑ELEVEN全台門市獨家販售。新品以白桃果香結合輕焙烏龍茶葉，透過果醬工法保留果肉纖維與甜香層次，打造清爽回甘的夏季風味。品牌表示，希望讓消費者即使不進手搖店，也能24小時隨時喝到招牌茶飲。

日式玄米綠茶「原萃雲霧茶境」新登場，採用100%日式綠茶與日本進口玄米，訴求健康茶飲。圖/可口可樂公司提供
日式玄米綠茶「原萃雲霧茶境」新登場，採用100%日式綠茶與日本進口玄米，訴求健康茶飲。圖/可口可樂公司提供

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