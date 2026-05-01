聽新聞
0:00 / 0:00
媽媽專屬的儀式感！TWG Tea、Bacha Coffee推限定禮盒搶市
今年母親節選禮，不僅要有風格，更要有儀式感。新加坡奢華茶品牌TWG Tea與摩洛哥精品咖啡品牌Bacha Coffee分別在台推出母親節限定系列，透過花香茶品與精品咖啡禮盒切入節慶送禮市場。
TWG Tea今年以南法格拉斯玫瑰為靈感，推出母親節限定「玫瑰芬香茶」系列，結合大吉嶺茶葉與玫瑰花香調，將節日情感轉化為日常品茗體驗。主打兩款禮盒：「玫瑰芬香茶散茶禮盒」內含散茶、土星造型茶罐、午茶杯組、計量金匙與薰香蠟燭，擁有滿滿的生活儀式感。另一款「玫瑰芬香茶包禮盒」，採手工純棉茶包設計，便於日常優雅享用。
品牌同步延伸母親節選品，包括皇后早餐茶、玫瑰茶香馬卡龍及魅幻系列茶具等。系列即日起於全台精品門市限量上市。
另一高端咖啡品牌Bacha Coffee則以春日意象推出《Spring Symphony Gift Set》母親節限定禮盒，內含Chocolate Hill Coffee精品咖啡、滴濾咖啡袋、綜合可可咖啡豆、骨瓷咖啡杯與典藏咖啡罐，主打「從沖煮到品飲」的一站式體驗。
品牌同時推出多款節慶延伸商品，有遊牧系列單品咖啡、掛耳咖啡禮盒、咖啡抹醬、焦糖餅乾棒及金色法式咖啡壺等，選擇多樣豐富。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。