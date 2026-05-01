媽媽專屬的儀式感！TWG Tea、Bacha Coffee推限定禮盒搶市

今年母親節選禮，不僅要有風格，更要有儀式感。新加坡奢華茶品牌TWG Tea與摩洛哥精品咖啡品牌Bacha Coffee分別在台推出母親節限定系列，透過花香茶品與精品咖啡禮盒切入節慶送禮市場。

TWG Tea今年以南法格拉斯玫瑰為靈感，推出母親節限定「玫瑰芬香茶」系列，結合大吉嶺茶葉與玫瑰花香調，將節日情感轉化為日常品茗體驗。主打兩款禮盒：「玫瑰芬香茶散茶禮盒」內含散茶、土星造型茶罐、午茶杯組、計量金匙與薰香蠟燭，擁有滿滿的生活儀式感。另一款「玫瑰芬香茶包禮盒」，採手工純棉茶包設計，便於日常優雅享用。

品牌同步延伸母親節選品，包括皇后早餐茶、玫瑰茶香馬卡龍及魅幻系列茶具等。系列即日起於全台精品門市限量上市。

另一高端咖啡品牌Bacha Coffee則以春日意象推出《Spring Symphony Gift Set》母親節限定禮盒，內含Chocolate Hill Coffee精品咖啡、滴濾咖啡袋、綜合可可咖啡豆、骨瓷咖啡杯與典藏咖啡罐，主打「從沖煮到品飲」的一站式體驗。

品牌同時推出多款節慶延伸商品，有遊牧系列單品咖啡、掛耳咖啡禮盒、咖啡抹醬、焦糖餅乾棒及金色法式咖啡壺等，選擇多樣豐富。

TWG Tea玫瑰芬香茶手工純棉茶包，單盒15入售價750元。圖/TWG Tea提供

Bacha Coffee夿萐咖啡推出春日交響咖啡禮盒。圖/夿萐咖啡提供