春水堂43歲周年 攜手日本花藝設計品牌今起聯名紙杯換裝

春水堂43周年生日慶，以「花藝美學」為主題，攜手日本花藝設計品牌plantica，將花藝設計的美感，融入品牌生活日常。5月1日起聯名紙杯與周邊商品限定開賣，並推出「花映套餐」、「焙茶系列」霜淇淋等新品上市；台中起家的咖啡品牌「ComeTrue CAFE 成真咖啡」今進駐台中廣三SOGO百貨，導入「餐飲+零售」複合式經營模式，成為百貨餐飲升級的重要指標。

春水堂表示，5月1日起除了紙杯、杯墊，以及餐墊紙全面聯名換裝外，也推出茶禮盒、玻璃杯、購物袋、雙杯提袋等聯名周邊商品；並規劃四款「花映套餐」，結合珍珠奶茶、牛肉麵等人氣餐點，全力打造兼具視覺與味覺的用餐體驗。

此外，集團位於南投的「春秋山林」園區，也同步推出「花開優惠」活動，規劃集章贈足浴體驗買一送一等優惠。5月起也推出「焙茶系列」霜淇淋新品，將於春水堂華山店、國美店及駁二店限定販售。

成真咖啡進駐台中廣三SOGO百貨，今天開幕，店家招牌舒芙蕾厚鬆餅每日銷量超過千份，年銷量高達36萬份；若將產品逐層堆疊，其高度相當於數十座台北101，成為甜點市場極具代表性的商品。

百貨指出，本次新櫃最大亮點之一，消費者除了用餐，現場更販售濾掛咖啡、精品咖啡豆及多款聯名禮盒，透過門市體驗帶動購買，提升品牌滲透率與消費黏著度。

成真咖啡5月1日至7日同步推出開幕優惠，單筆消費滿500元，即可獲贈濾掛咖啡，IG打卡加碼贈送「鑿井黑咖啡」，強化品牌ESG連結與產品體驗。

春水堂43周年生日慶，5月1日起聯名紙杯與周邊商品限定開賣。圖／春水堂提供

台中起家的咖啡品牌「ComeTrue CAFE 成真咖啡」今進駐台中廣三SOGO百貨。圖／廣三SOGO百貨提供