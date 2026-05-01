聽新聞
0:00 / 0:00
春水堂43歲周年 攜手日本花藝設計品牌今起聯名紙杯換裝
春水堂43周年生日慶，以「花藝美學」為主題，攜手日本花藝設計品牌plantica，將花藝設計的美感，融入品牌生活日常。5月1日起聯名紙杯與周邊商品限定開賣，並推出「花映套餐」、「焙茶系列」霜淇淋等新品上市；台中起家的咖啡品牌「ComeTrue CAFE 成真咖啡」今進駐台中廣三SOGO百貨，導入「餐飲+零售」複合式經營模式，成為百貨餐飲升級的重要指標。
春水堂表示，5月1日起除了紙杯、杯墊，以及餐墊紙全面聯名換裝外，也推出茶禮盒、玻璃杯、購物袋、雙杯提袋等聯名周邊商品；並規劃四款「花映套餐」，結合珍珠奶茶、牛肉麵等人氣餐點，全力打造兼具視覺與味覺的用餐體驗。
此外，集團位於南投的「春秋山林」園區，也同步推出「花開優惠」活動，規劃集章贈足浴體驗買一送一等優惠。5月起也推出「焙茶系列」霜淇淋新品，將於春水堂華山店、國美店及駁二店限定販售。
成真咖啡進駐台中廣三SOGO百貨，今天開幕，店家招牌舒芙蕾厚鬆餅每日銷量超過千份，年銷量高達36萬份；若將產品逐層堆疊，其高度相當於數十座台北101，成為甜點市場極具代表性的商品。
百貨指出，本次新櫃最大亮點之一，消費者除了用餐，現場更販售濾掛咖啡、精品咖啡豆及多款聯名禮盒，透過門市體驗帶動購買，提升品牌滲透率與消費黏著度。
成真咖啡5月1日至7日同步推出開幕優惠，單筆消費滿500元，即可獲贈濾掛咖啡，IG打卡加碼贈送「鑿井黑咖啡」，強化品牌ESG連結與產品體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。