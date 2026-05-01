出國這咖買對了嗎？2026十大行李箱品牌曝光

買對行李箱超省力！

隨著全球旅遊熱潮持續沸騰，不管你是準備飛往日韓瘋狂血拼、遠赴歐美長途旅行，還是來趟愜意的海島度假，一咖好推、耐裝又高顏值的行李箱，絕對是決定旅途品質的關鍵神隊友！現代旅人對於行李箱的要求早已全面升級，除了基本的堅固耐摔，更追求「前開式上掀設計」以應付狹小難以攤平的飯店空間，或是配備「避震煞車萬向輪」來征服崎嶇難行的石板路。然而，面對市面上琳瑯滿目的選擇，到底哪一家品牌才是網友們出國實戰後激推的必買指標？

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出近一年（2025/4/17～2026/4/16）話題熱度最高的十大行李箱品牌，從萬年不敗的頂級奢華精品、CP值爆表的台灣之光，到席捲社群的跨界黑馬一次為您揭曉，快來看看陪你征戰世界各地的愛箱有沒有上榜吧！

No.10 American Tourister 美國旅行者

翻攝FB／American Tourister Taiwan

創立於1933年的經典品牌American Tourister 美國旅行者，憑藉著極高的性價比與繽紛活力的設計，成功搶下排行榜第十名！自1993年併入行李箱龍頭Samsonite 新秀麗集團後，不僅共享全球便利的售後維修網絡，更精準切中大眾平價市場，成為年輕旅人與小資家庭的出國首選。近一年來，品牌旗下討論度最高的絕對是「FRONTEC」系列，其主打1/9上掀與前開蓋設計，並配備了實用的避震煞車輪，完美擊中現代旅客的收納痛點，獲得了壓倒性的好評。許多網友大推：「可以快速上掀以半遮蓋式方式放入自己行李，完全不尷尬」、「20吋前開真的滿方便，不用整個打開行李就能拿，很實用」。此外，其優異的推拉手感與靜音表現，也讓不少帶出國實戰過的旅人讚不絕口，紛紛留言分享：「很好推而且真的很靜音，走在馬路上都很順」、「好拉好拖，石窟、山路、歐洲石板路都順暢」。

No.9 NaSaDen 納莎登

翻攝FB／德國Nasaden旅行箱

源自德國的行李箱品牌NaSaDen 納莎登，是眾多網紅與部落客激推的質感首選，經常與插畫家攜手推出限量聯名印花系列，極高的顏值與辨識度，讓旅客在機場轉盤上再也不怕拿錯箱。此外，360度滑順靜音萬向輪、TSA海關密碼鎖，以及配有防水內袋與金屬插扣的絲滑內裡，搭配一年免費保固與零配件永久維修的後勤支援，在細節上給足了滿滿誠意。

在眾多款式中，近期備受矚目的非「萊茵系列（Rhein）」莫屬。該系列精準切中現代人的痛點，主打1/9前開式上掀設計，並具備可擴充容量、側邊隱藏掛勾與避震煞車輪，成為商務客快速取物與赴日旅遊的指定神箱。近期就有網紅分享升級版的上掀式行李箱：「這次上開式的設計讓我自由穿梭各種飯店，特別是日本小而美的寢室，走道寬度有限的情況下，上掀式設計就真的非常方便，不會佔據太大空間」，成功帶動網友關注。

No.8 Swiss Style

翻攝FB／Swiss Style 全鋁鎂合金行李箱旗艦店

創立於2013年的台灣在地品牌Swiss Style，以「承襲瑞士精準工藝精神」為核心，主打媲美奢華品牌的頂級用料，價格卻只要頂級大廠的三分之一。這種極致的性價比，讓它成為眾多部落客與網紅開團的熱門寵兒。近期備受關注的兩大新作更是將機能發揮到極致：主打商務友善的「BERMAS TOP 2.0」配備上掀設計與AirTag隱藏口袋；而「DUO雙開系列」則首創前開加對開的雙層結構，擴充後容量高達127L。這些精準解決收納痛點的設計直接反映在好評上，網友大推：「前開真的方便！臨時在外頭拿行李箱裡的東西不再很狼狽了」、「上掀式的很方便耶，整體也很有設計感」。此外，其優異的推拉手感與一鍵煞車系統也深受旅人喜愛，紛紛稱讚：「看起來好有質感好好推」、「煞車設計不會滑動設計很不錯」。

No.7 Doris 朵莉絲

翻攝FB／Doris朵莉絲行李箱

憑藉創辦人自身「行李被摔爛」的慘痛經驗而誕生的台灣品牌Doris 朵莉絲，近年在社群上掀起極高討論度，順利拿下第七名！品牌最引人注目的亮點，莫過於業界罕見的「摔爆換新」超狂保固，購買一年內若遭航空公司摔破，憑證明即可免費換新箱。其最具代表性的爆款「極o能裝PRO」，除了具備100％PC抗壓結構與繽紛馬卡龍色系，更以獨創的「五輪專利設計」確保滿載重物依然絲滑平穩。內部則透過1:3:6上掀前開比例與深艙設計讓容量激增30％，搭配防水乾濕分離層，完美解決狹小空間的收納痛點。

透過眾多網紅與明星的強力推坑，許多入手實測的旅人大讚：「行李箱還真不是蓋的容量大到驚人，外型簡約有質感」、「小孩踩跳都OK，超耐壓」。不過，也有部分網友給出中肯建議，指出在長途極端托運下，拉鍊與腳墊等小零件的耐用度仍有進步空間，且部分損壞（如拉鍊脫軌）可能不在免費保固內，建議購買前可至全台九間實體門市親自試推並詳閱條款。

No.6 Centurion 百夫長

翻攝FB／台灣百夫長行李箱Centurion Taiwan

曾以「空姐箱」稱號在網路上掀起旋風的Centurion 百夫長，由台裔美籍創辦人於2014年在夏威夷創立。品牌將自身定位為結合藝術與人文的平台，除了經典消光色系外，最為人熟知的便是與藝術家合作、色彩繽紛且極具辨識度的「花花箱」系列，讓旅客在轉盤上絕對不會拿錯。在實用機能方面，Centurion主打採用專利PC材質的「極致輕量化」，29吋胖胖箱僅約4.3公斤；搭配航空級360度萬向飛機輪，強調即使裝載重物也能保持靜音且絲滑好推。

在網路評價上，其高顏值與輕盈度深受不少粉絲喜愛，網友留言大讚：「我覺得蠻不錯的呀！又不貴，蠻美的」、「很輕很好塞」、「出國五次有破一點，可是還是好用，會回購」。然而，針對箱體的整體耐用度，特別是「提把斷裂」的災情，也成為論壇上常見的滅火焦點。許多苦主無奈分享：「百夫長好推，外型也不錯，缺點是不耐用」、「用不到兩年兩邊提把都斷了...但我還是很喜歡就是了」、「這次出國前行李箱上提把斷裂，行李箱直接從樓梯滾下去」。對於追求長久耐操的旅人來說，這會是入手前需要評估的重點。

No.5 Samsonite 新秀麗

翻攝FB／Samsonite Taiwan

創立於1910年的Samsonite 新秀麗，早已是全球最具知名度的行李箱龍頭霸主。憑藉著卓越的耐用度、輕量化技術以及全球聯保強大後盾，長年以來都是商務人士與重度旅人的絕對首選。品牌最具代表性的黑科技，當屬高端系列專用的「Curv®」技術，不僅極致輕盈，受壓變形後還能迅速回彈不破裂。在實用細節上，除了配備Aero-Trac™減震靜音輪，更順應趨勢推出1/9上掀式設計，完美解決狹小飯店難以攤平行李箱的痛點；若預算有限，主打日常通勤的子品牌Samsonite RED也是年輕族群的高CP值選擇。

對於這家百年大廠，網友們的評價多半聚焦在其驚人的耐操程度與滑順感：「推samsonite，歐洲的石頭路很爛，推了也沒有壞，還是很滑順好推」、「Samsonite的布行李箱用了十二年輪子還沒換過，非常喜歡」、「Samsonite真的平價又耐用」。此外，也有重視防丟功能的旅人特別點出貼心細節：「最吸引我的是有專門放AirTag的holder，行李放AirTag真的很重要，這點完全深得我心」。

No.4 Eminent 萬國通路

身為「台灣之光」，Eminent 萬國通路不僅是全球最大的行李箱代工廠之一，成功轉型為自有品牌後，更以高品質的外銷工藝與極佳的性價比享譽全球。品牌在台南歸仁甚至設有一座觀光工廠，讓民眾不僅能親自試推體驗，還能挖寶工廠限定優惠。

而將萬國通路近一年聲量推向巔峰的關鍵，正是2025年5月在網路上引爆現象級討論的「台積電員工禮」！台積電福委會特別與萬國通路聯名，打造了一款20吋專屬行李箱。其採用德國100％純PC高性能材質、三段式鋁鎂合金拉桿與耐磨飛機輪，銀灰色箱體印上TSMC字樣與科技感電路圖，兼具顏值與實用性。這款科技聯名箱曝光後，不僅員工愛不釋手，更在網路上掀起瘋狂的預購轉賣潮，甚至有賣家開出49.9萬的天價，引發各界譁然。面對超高溢價的轉賣亂象，有網友笑稱：「49萬我也想賣」；不過也有人幽默點出這款「護國神箱」撞箱率極高：「如果是員工的話都拿一樣的，難保不會拿錯別人的行李」。

No.3 Arowana 亞諾納

翻攝FB／Arowana

台灣在地品牌Arowana 亞諾納，品牌精準定位在平價高CP值首選，近年靠著多款將實用機能點滿的創新系列，在社群與網紅圈引爆極高討論度。Arowana在細節設計上可說是下足功夫，不僅配備能有效減震降噪的專利「彈簧避震飛機輪」，更整合了內嵌杯架、隱藏手機架、便利掛勾與雙層防爆拉鍊，將旅行痛點一箱搞定。其中，帶動近期聲量狂飆的團購爆款「河馬箱」，主打1/9上開與5:5對開的靈活雙向專利，極大的收納深度號稱「連電鍋都能輕鬆裝入」，完美克服日韓飯店空間狹小的困擾。

對於這款主打功能豐富的在地品牌，網友們給出高度肯定：「前開式真的好用，不用把行李都攤在床上」、「真的很推Arowana的前開行李箱，我自己買了29+25吋的」、「Arowana就很讚了，便宜大碗又好推、日韓置物櫃都沒問題」、「去年買這個30吋的Arowana胖胖箱，去日本三次回來依然健在」。不過，也有消費者點出剛入手時需要注意的小狀況：「剛拿到的小缺點就是塑膠味道超級重！要打開通風好幾天」。

No.2 Acer 宏碁

翻攝FB／Acer Fashion

說到跨界黑馬，絕對不能漏掉由台灣科技巨頭Acer 宏碁旗下Acer Fashion推出的行李箱系列！事實上，《網路溫度計DailyView》在2025年2月統計的「台灣品牌十大人氣行李箱」中，Acer就曾強勢封冠，深獲商務客與赴日旅人的青睞，加上網紅與部落客的持續口碑分享，讓其討論聲量全年居高不下，穩坐本次榜單亞軍。

在機能設計上，Acer展現了滿滿的細節控：除了部分款式採用環保rPET材質，其「真‧前開式設計」能讓旅客直立狀態下直通主空間取物；搭配省力的箱底搬運凹槽，以及能將三種尺寸層層套疊的「三合一疊套」收納法，徹底解決旅行與居家的空間痛點。這些設計讓網友驚豔大推：「如果要買台灣牌子的行李箱，可以考慮買acer的！我都笑說他們行李箱做的跟電腦一樣好哈哈哈」、「顏值、實力、價格通通滿分」、「第一次買行李箱花快一萬，但覺得真的很值」。實際出國的體驗更是深獲好評：「第一次用輪子滑順到嚇到我又很安靜」、「去了韓國三次都有帶它，同行友人一致認同的好推滑順、較安靜」。

No.1 RIMOWA

翻攝FB／RIMOWA﻿

只要看到那標誌性的「溝槽式外型」，相信所有旅人腦海中都會立刻浮現RIMOWA！這家擁有逾百年歷史的德國品牌，早已是無可取代的奢華旅行箱代名詞。自2017年加入LVMH集團後，更成功將行李箱從傳統工藝昇華為頂級時尚配件，不論是經典的鋁鎂合金或是高科技聚碳酸酯材質，皆展現了極致的細節水準。目前在台灣由美之心（MINOSHIN）代理的RIMOWA，擁有五年甚至終身的全球聯保服務，穩紮穩打的精品底氣，讓它毫無懸念地坐穩本次話題榜的冠軍寶座。

不過，RIMOWA的高聲量也部分來自社群熱議的「摔箱爭議」。日前一名搭乘國泰航空的旅客控訴，其愛箱被摔出嚴重裂痕且無法修復，無奈自費4萬元重買，航空公司承諾賠償卻拖延一年無下文。此事件引發兩極討論，有網友同情表示：「拿到行李卻裂成這樣心情真的會很差」；但也有人認為託運本就有損耗風險，甚至點出名牌箱難逃的「魔咒」：「感覺出事的都是這個品牌，被針對用丟的」、「除非你今天是搭頭等艙，不然你買再貴的行李箱地勤人員還是一樣照摔」、「不是名牌就不會裂」、「自己都用了一段時間有折舊了，你要讓國泰全賠你想得美」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年4月17日至2026年4月16日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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