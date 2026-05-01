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人氣美食林聰明沙鍋魚頭攻進電競房 跨界電競旅館邊打邊吃掀年輕潮
嘉義市文化路夜市飄香70年的經典美食林聰明沙鍋魚頭，跨進電競世界，攜手i hotel桃園中壢電競旅館推出跨界聯名專案，把排隊名店搬進電競旅館，打造「打電動也能吃經典台味」的新型態體驗。
林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧，透過短影音貼臉書介紹，品牌轉型關鍵在貼近新世代生活型態，選擇與電競產業結合，開發高熱量、方便食用的「電競餐」，鎖定長時間對戰需求，讓玩家在遊戲過程中即時補充體力。
電競旅館配置高規格電腦設備，單套造價近20萬元，並規畫多人對戰空間與彈性計時制，結合24小時點心吧與主廚早餐，營造全天候娛樂場域。此次再導入知名美食，進一步提升整體體驗層次。「邊打邊吃」模式對年輕族群吸引力高，不僅成為玩家聚會新選擇，也帶動電競旅宿話題熱度。加上旅館鄰近機場與商圈，具備觀光潛力，未來有望吸引更多跨縣市甚至國際旅客。
i hotel桃園中壢電競旅館官網介紹，合作主打「住一晚吃二餐」，旅客入住電競房後，可透過房內系統點餐，直接享用沙鍋魚薯條、沙鍋水餃與炸物拼盤等創新料理，餐點送達房門，無須中斷遊戲，也不必專程南下排隊，即可品嚐招牌沙茶風味。
從傳統夜市小吃到電競包廂餐桌，林聰明沙鍋魚頭持續拓展版圖，繼冷凍調理包與電商布局後，再跨足電競場域，被視為品牌年輕化的重要里程碑，也為台灣餐飲業開啟跨界整合的新想像。
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