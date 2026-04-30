春水堂43生日慶攜手日本花藝設計品牌周邊商品限定開賣

春水堂43周年生日慶，以「花藝美學」為主題，結合春水堂對花藝的堅持講究，攜手日本花藝設計品牌plantica，將花藝設計的美感，融入品牌生活日常。不但有聯名紙杯與周邊商品限定開賣，人氣餐點則推出「花映套餐」、「椰雪焙茶珍珠」霜淇淋等新品上市。

春水堂表示，5月1日起除了紙杯、杯墊，以及餐墊紙全面聯名換裝外，也推出茶禮盒、玻璃杯、購物袋、雙杯提袋等聯名周邊商品；並規劃四款「花映套餐」，結合珍珠奶茶、牛肉麵等人氣餐點，全力打造兼具視覺與味覺的用餐體驗。

此外，集團位於南投的「春秋山林」園區，也同步推出「花開優惠」活動，規劃集章贈足浴體驗買一送一等優惠。5月起亦推出「焙茶系列」霜淇淋新品，將於春水堂華山店、國美店及駁二店限定販售。

春水堂表示，43年來從餐飲到空間，品牌秉持款待重要朋友的心意，來服務每位客人。在空間的規劃上，店內每周更換鮮花，讓花藝美學融入日常用餐情境，希望帶給大家更有質感的用餐體驗。日本花藝設計品牌plantica則擅長以花為媒介，創造豐富的視覺體驗。

plantica由花道家木村貴史老師創立，融合600年傳統日本花藝美學，以及西方插花藝術。將花藝的美好跨領域交流展現，plantica也曾經與LVHM、HERMES、SHISEIDO等國際品牌合作。

春水堂43生日慶與plantica的合作，除了延續春水堂在空間布置上的花藝美學，也讓「花」以更多元形式陪伴大家。包括將plantica花藝設計融入六款紙杯與杯墊，以及兩款餐墊紙，讓消費者在用餐的每個時刻，同時享有視覺與味覺的美好體驗。

此外也同步推出綜合茶禮、玻璃杯組、購物袋及雙杯提袋等聯名周邊商品，讓花藝元素從餐桌延伸至生活日常。

春水堂 × plantica四款聯名「花映套餐」，也於5月1日至6月30日期間限定推出，集結珍珠奶茶、頂級烏瓦紅茶凍飲、御品牛肉麵、功夫麵及黃金香酥雞等人氣餐點，以優惠組合價回饋消費者。

此外，春水堂西湖店（台北）、竹北店（新竹）、龍富店（台中）及駁二店（高雄）也將陸續推出聯名店裝，結合花藝設計打造期間限定空間，讓消費者於用餐時感受更豐富多元的花藝氛圍。

全台58家門市之外，春水堂海外據點亦同步參與本次聯名，日本與香港共20家門市外帶杯身也推出聯名杯款(各地款式略有不同)。

作為「世界珍珠奶茶發源地」，春水堂表示，繼今年1月底高雄駁二門市開幕後，台灣與海外市場亦持續推進展店規劃，期望讓更多消費者在日常生活中，輕鬆接觸並體驗台灣茶文化，讓珍珠奶茶發源地的形象在更多市場被看見。

集團位於南投的「春秋山林」也共襄盛舉，與plantica合作，規劃「花開優惠」遊園集章優惠活動。5月1日起至6月30日到園區指定地點集章，除了可以疊色印章DIY自己的plantica聯名卡片，還可享有「快哉亭」足浴體驗買一送一、「秋山大雅」餐飲及商品九折、「山系製販所」輕食組合85折等優惠。

5月1日起春水堂霜淇淋也推出「焙茶系列」新風味，嚴選日本靜岡焙茶粉調製，茶香溫潤深邃，霜淇淋風味濃郁、口感絲滑，搭配蝴蝶餅的鹹香酥脆，以及春水堂招牌「好命珍珠」的Q彈嚼感，層層交織，每一口都令人回味。

其中「椰雪焙茶珍珠」風味撒上細緻椰子粉，創意搭配可口奶滋，擁有甜脆餅乾口感；「海霧焙茶珍珠」風味則是以海苔粉提味，同樣搭配蝴蝶餅，風味鹹甜交織，口感清新又極具層次感。「焙茶系列」霜淇淋5月1日起華山店（台北）、國美店（台中）搶先上市，7月1日起駁二店（高雄）也接力開賣。