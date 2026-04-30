快訊

市場棄TACO改吃Nacho？克魯曼：伊朗戰爭將以這種「無協議」收場

與美國務卿魯比歐通話 王毅：台灣問題是中美關係的最大風險點

聽新聞
0:00 / 0:00

日銷千份舒芙蕾 成真咖啡進駐台中廣三SOGO百貨

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
成真咖啡以舒芙蕾厚鬆餅打開市場知名度，每日銷量超過千分，年銷量達36萬分。記者宋健生／攝影
成真咖啡以舒芙蕾厚鬆餅打開市場知名度，每日銷量超過千分，年銷量達36萬分。記者宋健生／攝影

看準台灣咖啡市場年飲用量突破40億杯、整體規模上看千億元，廣三SOGO百貨引進台中起家的全日型咖啡品牌「ComeTrue CAFE成真咖啡」，5月1日正式開幕，「餐飲＋零售」的複合式經營模式，也為中部百貨餐飲再添話題亮點。

隨著漢神洲際購物廣場於4月10日強勢開幕，北台中百貨市場熱度急速升溫，為鞏固西區消費版圖，廣三SOGO百貨宣布啟動雙主軸引流策略，導入話題餐飲品牌，結合「購物＋生活體驗」，打造全新百貨運營模式。

成真咖啡以招牌舒芙蕾厚鬆餅迅速打開市場知名度，每日銷量超過千份，年銷量高達36萬份。其中，從海外紅回台灣的「黑糖珍珠舒芙蕾」更是超人氣商品。若將歷年銷售的舒芙蕾逐層堆疊，其高度堪比數十座台北101，成為甜點市場極具代表性的現象級產品。

成真咖啡董事長王國雄表示，目前品牌在台灣擁有16家直營店與六家加盟店，海外則於馬來西亞吉隆坡設有三家直營據點，全球總店數達25家，預計今年第3季將進軍香港銅鑼灣希慎廣場購物商場展店。

王國雄透露，未來若香港市場表現穩健，下一步也將鎖定消費力同樣強勁的新加坡，持續擴大全球版圖。

此次進駐廣三SOGO百貨二樓，成真咖啡特別導入完整零售商品專區，販售濾掛咖啡、精品咖啡豆及多款聯名禮盒，包括與六月初一合作推出的蛋捲咖啡禮盒，以及榮獲台中十大伴手禮的黃金比例壺精品咖啡禮盒。

王國雄希望透過門市體驗延伸至居家場景，串聯「現場消費」與「日常使用」，打造OMO (線上融合線下)營運模式，進一步提升品牌滲透率與消費黏著度。

除了產品力之外，成真咖啡也持續實踐企業社會責任，長期投入非洲潔淨水計畫，將50％獲利用於鑿井行動。截至2025年，已完成30口水井，協助逾萬人取得乾淨水源，讓每一杯咖啡不僅是味覺享受，更承載改變世界的力量。

為了慶祝新店開幕，成真咖啡同步推出多重優惠活動：5月1日至5月7日單筆消費滿500元，即贈濾掛咖啡，IG打卡再加碼贈送「鑿井黑咖啡」；5月1日至6月30日，消費滿500元贈氮氣咖啡、滿1,000元贈冠軍創意咖啡(杜鵑)，滿1,500元再送黑糖珍珠奶茶舒芙蕾。會員累積消費滿2,000元另贈100元現金券，全面引爆開幕買氣。

成真咖啡董事長王國雄長期投入非洲潔淨水計畫，將50％獲利用於鑿井行動。記者宋健生／攝影
成真咖啡董事長王國雄長期投入非洲潔淨水計畫，將50％獲利用於鑿井行動。記者宋健生／攝影

成真咖啡台中廣三店將於5月1日正式開幕，為百貨餐飲再添話題亮點。記者宋健生／攝影
成真咖啡台中廣三店將於5月1日正式開幕，為百貨餐飲再添話題亮點。記者宋健生／攝影

成真咖啡進駐廣三SOGO，導入零售商品專區，販售濾掛咖啡、精品咖啡豆及聯名禮盒。記者宋健生／攝影
成真咖啡進駐廣三SOGO，導入零售商品專區，販售濾掛咖啡、精品咖啡豆及聯名禮盒。記者宋健生／攝影

咖啡 台中 SOGO

延伸閱讀

每天喝的咖啡，從清朝就開始種植！台灣每年千億產值咖啡成新黑金

築間新品牌「麟德殿・四時茶館」開幕 搶攻年輕、商務客

母親節精品戰開打！麗晶精品有頂級食力、微風之夜回饋升級延長18天

從百貨到一站式體驗！台茂購物中心領軍掀起千禧零售革命

相關新聞

滿388送泡芙！beard papa's「繽紛野莓、青檸乳酪」新口味登場

迎接5月來臨，「beard papa's」自5月1日起限定推出「繽紛野莓泡芙」和「青檸乳酪泡芙」。其中「繽紛野莓泡芙」將森林綜合莓果、卡士達、鮮奶油均勻混和，製成粉嫩的野莓內餡，具有莓果的酸甜滋味與莓

《動物農莊》童話包裝的權力寓言 黑色幽默顛覆想像與反思

《動物農莊》全新3D動畫片以黑色幽默探討權力腐化，呈現可愛動物如何陷入貪婪與階級遊戲，帶來豐富的反思與獨特衝突美感。由賽斯羅根聲演的拿破崙角色更增添荒謬感。

星宇攜手度小月、開丼推機上餐 北美、港澳航線旅客即起可吃到

國籍航空餐食近年來不斷升級，星宇航空今宣布，今年第二季機上餐點與百年老店「度小月」及日式燒肉丼品牌「開丼 燒肉vs丼飯」展開全新合作，旅客即日起可在北美、港澳航線吃到。

舒華首度站台寶格麗白皙到發光 細肩帶黑色洋裝超美超瘦

義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）歡慶經典的B.zero1系列珠寶迎來11款全新款式，其中包括運用品牌經典「黃金與精鋼」（Gold & Steel）材質美學的嶄新創作，重新定義當代珠寶的日常配

石頭科技「清潔萬事屋」信義區快閃登場 現場手作、打卡再抽旗艦新機

Roborock石頭科技即日起至5月3日期間於台北信義威秀徒步區打造期間限定快閃店「清潔萬事屋」，以沉浸式體驗形式，完整呈現智慧清潔家電最新技術實與搶先曝光掃拖機器人新品。延續其於CES展會所展出的創

台北最潮早午餐LillA推全新菜單 療癒料理搭Red Bull調飲太欠吃

位於Dream Plaza的新加州料理品牌LillA，自開幕以來憑藉濃厚洛城風格與帶有亞洲細膩層次的料理設計，迅速成為台北餐飲圈話題餐廳。LillA即日起推出全新早午餐菜單，重新解構經典美式療癒料理（

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。