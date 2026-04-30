日銷千份舒芙蕾 成真咖啡進駐台中廣三SOGO百貨

看準台灣咖啡市場年飲用量突破40億杯、整體規模上看千億元，廣三SOGO百貨引進台中起家的全日型咖啡品牌「ComeTrue CAFE成真咖啡」，5月1日正式開幕，「餐飲＋零售」的複合式經營模式，也為中部百貨餐飲再添話題亮點。

隨著漢神洲際購物廣場於4月10日強勢開幕，北台中百貨市場熱度急速升溫，為鞏固西區消費版圖，廣三SOGO百貨宣布啟動雙主軸引流策略，導入話題餐飲品牌，結合「購物＋生活體驗」，打造全新百貨運營模式。

成真咖啡以招牌舒芙蕾厚鬆餅迅速打開市場知名度，每日銷量超過千份，年銷量高達36萬份。其中，從海外紅回台灣的「黑糖珍珠舒芙蕾」更是超人氣商品。若將歷年銷售的舒芙蕾逐層堆疊，其高度堪比數十座台北101，成為甜點市場極具代表性的現象級產品。

成真咖啡董事長王國雄表示，目前品牌在台灣擁有16家直營店與六家加盟店，海外則於馬來西亞吉隆坡設有三家直營據點，全球總店數達25家，預計今年第3季將進軍香港銅鑼灣希慎廣場購物商場展店。

王國雄透露，未來若香港市場表現穩健，下一步也將鎖定消費力同樣強勁的新加坡，持續擴大全球版圖。

此次進駐廣三SOGO百貨二樓，成真咖啡特別導入完整零售商品專區，販售濾掛咖啡、精品咖啡豆及多款聯名禮盒，包括與六月初一合作推出的蛋捲咖啡禮盒，以及榮獲台中十大伴手禮的黃金比例壺精品咖啡禮盒。

王國雄希望透過門市體驗延伸至居家場景，串聯「現場消費」與「日常使用」，打造OMO (線上融合線下)營運模式，進一步提升品牌滲透率與消費黏著度。

除了產品力之外，成真咖啡也持續實踐企業社會責任，長期投入非洲潔淨水計畫，將50％獲利用於鑿井行動。截至2025年，已完成30口水井，協助逾萬人取得乾淨水源，讓每一杯咖啡不僅是味覺享受，更承載改變世界的力量。

為了慶祝新店開幕，成真咖啡同步推出多重優惠活動：5月1日至5月7日單筆消費滿500元，即贈濾掛咖啡，IG打卡再加碼贈送「鑿井黑咖啡」；5月1日至6月30日，消費滿500元贈氮氣咖啡、滿1,000元贈冠軍創意咖啡(杜鵑)，滿1,500元再送黑糖珍珠奶茶舒芙蕾。會員累積消費滿2,000元另贈100元現金券，全面引爆開幕買氣。

成真咖啡董事長王國雄長期投入非洲潔淨水計畫，將50％獲利用於鑿井行動。記者宋健生／攝影

成真咖啡台中廣三店將於5月1日正式開幕，為百貨餐飲再添話題亮點。記者宋健生／攝影