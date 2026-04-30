滿388送泡芙！beard papa's「繽紛野莓、青檸乳酪」新口味登場

迎接5月來臨，「beard papa's」自5月1日起限定推出「繽紛野莓泡芙」和「青檸乳酪泡芙」。其中「繽紛野莓泡芙」將森林綜合莓果、卡士達、鮮奶油均勻混和，製成粉嫩的野莓內餡，具有莓果的酸甜滋味與莓果碎粒的口感，滋味清爽。另款「青檸乳酪泡芙」將特級檸檬、台灣在地檸檬汁、奶油起司與經典卡士達醬融合，呈現清亮酸甜與乳酪奶香的和諧滋味，每顆均為85元起。

除了經典泡芙皮外，beard papa's也將糖粉、檸檬汁搭配日式派皮，推出「檸檬糖霜耶克」，具有天然檸檬的清香，適合搭配香草卡士達、青檸乳酪內餡，每顆85元起。另外睽違已久的「黑日式派皮」也將在5月限時回歸，每顆75元起。同時「蜂蜜奶油派皮」也會在5月持續供應，為粉絲們帶來滿滿的療癒滋味，每顆85元起。

不僅如此，beard papa's將於5月7日起推出「母親節滿額贈活動」，於全台指定門市消費滿388元，即贈「日式香草泡芙」1顆，數量有限，送完為止。另外，beard papa's聯手饗食天堂，自5月4日至6月30日期間，於全台饗食天堂門市供應「巧克力卡士達波士頓派」、「炙燒乳酪塔」等創意甜點，另有晚餐時段限定的「莓果卡士達千層酥」，為自助餐時光增添更豐富的甜點體驗。

亞尼克的24小時蛋糕販賣機「YTM」即將擴大版圖，自5月8日起，陸續於北捷全新20站點試營運，5月15日全面盛大開幕，其中包括淡水信義線10站，還有中和新蘆、板南、松山新店與文湖線等全新據點，屆時全台YTM共計達86站點，讓甜點購買更加便利。

隨著母親節將至，亞尼克也持續提供多樣化的母親節蛋糕，包括有「紅寶石覆盆莓生乳捲」、「芋見香緹蛋糕」、門市限定預訂款「芋藏布丁生乳捲」、「德國黑森林」、「馨花朵朵青檸派」等不同品項。全台22間門市據點並提供加購服務，於門市消費任一品項，即可以189元優惠價加購「馨花朵朵」鉤織花束1支，門市也提供精美小卡供選購，為母親節增添儀式感。

亞尼克針對母親節，推出一系列特色蛋糕。圖／亞尼克提供

亞尼克的24小時蛋糕販賣機「YTM」將於台北捷運新增20個站點。圖／亞尼克提供

beard papa's限定推出「繽紛野莓泡芙」。圖／beard papa's提供