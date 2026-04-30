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《動物農莊》童話包裝的權力寓言 黑色幽默顛覆想像與反思

聯合新聞網／ 來一杯奶茶
動物農莊／劇照
動物農莊／劇照

對《動物農莊》(Animal Farm)這個探討權力的經典故事都不陌生，變成色彩鮮明、角色生動的3D動畫片後，反產生很有趣的化學反應。

本該是童話裡可愛親切的農場動物，卻步步走入權力腐化的真實世界...

賽斯羅根（Seth Rogen）聲演的豬隻領袖拿破崙。自帶的喜劇節奏，放在逐漸走向獨裁的角色上，產生荒謬又寫實的黑色幽默。

動物農莊／劇照
動物農莊／劇照

從最初動物們推翻人類統治時的純粹，到後來拿破崙帶領豬群開始享受特權，不但將蘋果跟牛奶據為己有，甚至搬進人類的屋子裡，更還建立起變質的階級制度。

動畫表現讓原本沉重的政治寓言變好入口很多，節奏也挺順暢。

動物農莊／劇照
動物農莊／劇照

跟傳統動畫充滿歡樂跟大團圓不同，這部片主打：超真實的人性面！

畫面裡那些色彩繽紛的可愛動物，玩起了人類最擅長的貪婪與階級遊戲，甚至擅自修改當初訂下的平等規則，只為合理化豬隻的利益。

動物農莊／劇照
動物農莊／劇照

用輕鬆的可愛動物視覺，講了最寫實的人性！

想看一部豐富有趣，同時又帶點人性反思跟黑色幽默的電影，記得進戲院感受全新詮釋的《動物農莊》那份獨特的衝突美感。

◎感謝 來一杯奶茶 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

來一杯奶茶

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