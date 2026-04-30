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星宇攜手度小月、開丼推機上餐 北美、港澳航線旅客即起可吃到
國籍航空餐食近年來不斷升級，星宇航空今宣布，今年第二季機上餐點與百年老店「度小月」及日式燒肉丼品牌「開丼 燒肉vs丼飯」展開全新合作，旅客即日起可在北美、港澳航線吃到。
星宇表示，本季引進府城百年老字號「度小月」，將台南古早味呈現給台北出發前往港澳的豪華經濟艙及經濟艙旅客，將以度小月肉燥為底，並隨著季度更換主食。
星宇指出，本季攜手甫進軍美國的橘焱胡同旗下人氣丼飯品牌「開丼 燒肉vs丼飯」，為北美（除鳳凰城）出發至台北航線的豪華經濟艙與經濟艙旅客，帶來全新聯名餐點。
本次主打「開丼秘製醬炙燒豬五花丼」，精選豬五花以開丼特調秘製醬汁醃製，再以高溫直火炙燒，外層焦香酥脆、內裡鮮嫩多汁的雙重口感，搭配鬆軟米飯，鹹香滋味在口中層層展開。
素食機上餐部分，星宇航空與米其林素食品牌「鈺善閣」聯名餐點，則是全艙等推出春夏新素食菜單。頭等艙與商務艙旅客主食為「五柳和風杏排麻油香飯」；豪華經濟艙與經濟艙旅客同樣可選擇全新菜色「薑醬彩蔬拌拉麵」。
台北出發美國航線的頭等艙及商務艙「元紀．台灣菜」睡前套餐，本季也將有全新菜色，頭等艙套餐主菜為「秘製牛肋排」以特製燒烤醬慢烤至外焦內嫩，搭配招牌金瓜米苔目；商務艙套餐延續「一口一島嶼」精神，主菜為「香蒜爐烤戰斧豬」搭配元紀招牌炒米粉；另也更換商務艙長程線威石東葡萄酒莊的機上用酒。
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