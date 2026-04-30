舒華首度站台寶格麗白皙到發光 細肩帶黑色洋裝超美超瘦

義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）歡慶經典的B.zero1系列珠寶迎來11款全新款式，其中包括運用品牌經典「黃金與精鋼」（Gold & Steel）材質美學的嶄新創作，重新定義當代珠寶的日常配戴語言。I-DLE成員舒華特地返台出席今（4月30）日於台北101寶格麗專賣店舉辦的上市記者會，與高爾夫球后曾雅妮、藝術策展人丁春誠、主廚陳嵐舒、小提琴家李齊等跨界精英，共同詮釋象徵的自我風格與突破精神。

第一次出席寶格麗活動的舒華，一身優雅造型搭配寶格麗B.zero1經典作品，完美體現系列精神。她配戴以黃金與精鋼雙色材質打造的B.zero1四環與雙環戒指，以及全新的手鍊，混搭B.zero1白金鑲鑽項鍊。B.zero1以羅馬競技場為靈感的設計，持續向上旋轉的線條象徵不斷突破自我的力量，讓她感覺像是穿上了自信的盔甲。而揉合精鋼材質的作品，也讓珠寶的配戴能更輕鬆地走入日常。舒華也相當認同B.zero1不設限、不斷進化的態度和精神，並透露自己最想入手的就是這次黃金與精鋼的戒指和手鍊，是她心目中搭配度最高的單品。

黃金與精鋼的強烈對比，彰顯了B.zero1源自羅馬競技場的螺旋結構，為整體造型注入細膩奢華光采。「黃金與精鋼」是品牌自1970年代以來引領業界的大膽創舉，也是今年再度突破材質疆界的當代經典。在以貴金屬為主流的70年代珠寶界，寶格麗率先將堅固耐用、極具工藝挑戰的精鋼引入珠寶設計，並與高貴黃金巧妙交融，打破奢裝與日常、柔軟與剛硬的界線，開創獨樹一格的前衛美學，無疑是是寶格麗勇於制定規則、不斷拓展創意邊界的品牌精神體現，數十年來持續影響珠寶設計趨勢，成為品牌最具代表性的識別符碼之一。

2026全新B.zero1系列以羅馬經典的建築為靈感，螺旋結構與雕塑感線條為其標誌性特色。全新亮相的Gold & Steel材質推出雙環與四環兩款焦點戒指，均以精鋼為主體，外圈點綴黃金，透過冷冽鋼質與溫潤金質的強烈對比，放大螺旋結構的動感與層次，精緻拋光打磨確保絕佳的配戴舒適度，，讓人想起古羅馬大理石圓柱韻律的線條彷彿戴在手指上的微型建築雕塑。流線輪廓輕盈貼手，可單戴亦可自由疊戴，完美融入日常穿搭。

Gold & Steel材質也詮釋了品牌另一引領時代的創新經典Tubogas系列，打造出集聚力量感的黃金與精鋼鉚釘頸鍊與手環。Tubogas原意為煤氣管，自1940年代起成為寶格麗經典工藝，以跨時代的嶄新技術呈現無縫螺旋、無焊接技術，營造出柔韌貼膚的配戴體驗。2026新作以精鋼製作流暢螺旋主體，點綴黃金鉚釘細節，剛與柔、冷與暖的材質碰撞，讓線條更具層次與律動感。項鍊與手環可單獨配戴或相互搭配，兼容優雅氣質與前衛態度，既是對1970年代大膽設計的致敬，也是寶格麗工藝傳承與當代美學的完美融合。

同時B.zero1白金、黃金、玫瑰金的款式也迎來全新的設計，涵蓋鑲鑽項鍊、手環、圈形耳環與戒指，為日常穿搭的靈活性與層次感提供完整的選擇。全新手環以Tubogas螺旋結構為靈感，透過隱形開口與中央扣環設計，實現結構與美學的無縫融合；鑲鑽項鍊以更輕盈比例重新詮釋經典螺旋設計，邊緣細緻鑲鑽增添現代光澤；圈形耳環延續系列極簡而鮮明的建築語言，可單只或成對配戴。

i-dle成員舒華配戴的BVLGARI B.zero1系列白金鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供

舒華出席寶格麗B.zero1系列新品發佈會。記者王聰賢／攝影

舒華出席寶格麗B.zero1系列新品發佈會。記者王聰賢／攝影

BVLGARI B.zero1黃金與精鋼四環戒指。圖／寶格麗提供

舒華出席寶格麗B.zero1系列新品發佈會。記者王聰賢／攝影

Toro（郭葦昀）出席寶格麗B.zero1系列新品發佈會。記者王聰賢／攝影

陳嵐舒出席寶格麗B.zero1系列新品發佈會。記者王聰賢／攝影

BVLGARI Gold & Steel頂級珠寶系列多層次項鍊。圖／寶格麗提供

i-dle成員舒華配戴的BVLGARI B.zero1系列黃金手環。圖／寶格麗提供

李齊出席寶格麗B.zero1系列新品發佈會。記者王聰賢／攝影

BVLGARI Tubogas黃金與精鋼鉚釘項鍊與手環。圖／寶格麗提供

曾雅妮出席寶格麗B.zero1系列新品發佈會。記者王聰賢／攝影

Toro（郭葦昀）出席寶格麗B.zero1系列新品發佈會。記者王聰賢／攝影

BVLGARI Tubogas黃金與精鋼鉚釘手環。圖／寶格麗提供

i-dle成員舒華配戴的BVLGARI BVLGARI LADY精鋼與玫瑰金腕表。圖／寶格麗提供

BVLGARI B.zero1黃金與精鋼戒指。圖／寶格麗提供

BVLGARI B.zero1黃金與精鋼雙環戒指。圖／寶格麗提供

陳嵐舒出席寶格麗B.zero1系列新品發佈會。記者王聰賢／攝影

BVLGARI Tubogas黃金與精鋼鉚釘項鍊。圖／寶格麗提供

BVLGARI B.zero1黃金與精鋼戒指。圖／寶格麗提供

舒華出席寶格麗B.zero1系列新品發佈會。記者王聰賢／攝影

曾雅妮出席寶格麗B.zero1系列新品發佈會。記者王聰賢／攝影

舒華出席寶格麗B.zero1系列新品發佈會。記者王聰賢／攝影

舒華出席寶格麗B.zero1系列新品發佈會。記者王聰賢／攝影

BVLGARI Tubogas黃金與精鋼鉚釘項鍊。圖／寶格麗提供

i-dle成員舒華配戴的BVLGARI B.zero1系列白金手環。圖／寶格麗提供

丁春誠出席寶格麗B.zero1系列新品發佈會。記者王聰賢／攝影

BVLGARI Tubogas黃金與精鋼鉚釘項鍊。圖／寶格麗提供

舒華出席寶格麗B.zero1系列新品發佈會。記者王聰賢／攝影