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石頭科技「清潔萬事屋」信義區快閃登場 現場手作、打卡再抽旗艦新機

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
石頭科技清潔萬事屋主題快閃店將CES同款掃拖技術展示牆完整重現。圖／石頭科技提供
石頭科技清潔萬事屋主題快閃店將CES同款掃拖技術展示牆完整重現。圖／石頭科技提供

Roborock石頭科技即日起至5月3日期間於台北信義威秀徒步區打造期間限定快閃店「清潔萬事屋」，以沉浸式體驗形式，完整呈現智慧清潔家電最新技術實與搶先曝光掃拖機器人新品。延續其於CES展會所展出的創新成果，石頭科技此次將掃拖機器人、洗地機、吸塵器與洗衣機等多元產品一次集結，讓消費者無需出國，即可近距離感受最新清潔科技的應用場景。

快閃店現場首度動態展示旗艦掃拖機器人Saros 20系列，其中Saros 20主打高達4.5＋4.3公分的雙門檻越障能力，能靈活應對居家高低落差；而Saros 20 Sonic則搭載聲波震動拖布系統，透過高頻震動提升去污效率，並結合伸縮拖布設計，加強牆角與邊緣清潔表現。除旗艦機種外，現場亦同步亮相新品Qrevo Edge 2與洗地機F25 RT Gen2，提供不同預算與清潔需求下多元選擇。

石頭科技特別將CES展會中亮相的「掃地機器人技術牆」完整重現，民眾可近距離觀察3大主流拖地技術如何實際運作，從拖布結構、清潔路徑到地面材質應對，逐一拆解清潔流程中的關鍵環節，更容易理解不同技術配置如何影響清潔效率與效果。

現場亦針對不同清潔情境，展示多元產品的應用分工，掃拖機器人負責日常維護，洗地機則可即時處理濕黏與重度污漬，吸塵器與洗衣機則補足深層清潔與衣物衛生管理需求。其中洗地機產品主打「即清即淨」，能快速處理突發髒污並減少異味殘留，滿足效率與清潔的雙重要求。

配合母親節檔期，快閃店亦融入康乃馨花藝手作與拍照打卡等互動設計，只要完成體驗並分享即可參與抽獎，有機會將旗艦掃拖機器人Saros 20 Sonic帶回家。

石頭科技最新旗艦機型Saros 20系列最高可跨越4.5＋4.3公分雙重門檻的越障能力；Saros 20 Sonic可透過高頻震動提升地面清潔效果，並伸縮拖布沿邊清潔。圖／石頭科技提供
石頭科技最新旗艦機型Saros 20系列最高可跨越4.5＋4.3公分雙重門檻的越障能力；Saros 20 Sonic可透過高頻震動提升地面清潔效果，並伸縮拖布沿邊清潔。圖／石頭科技提供

劉品言化身石頭科技「清潔萬事屋」屋主，分享母嬰家庭清潔經驗。（左）一日店長劉品言、（右）Roborock石頭科技台灣行銷經理鄭軍睿。圖／石頭科技提供
劉品言化身石頭科技「清潔萬事屋」屋主，分享母嬰家庭清潔經驗。（左）一日店長劉品言、（右）Roborock石頭科技台灣行銷經理鄭軍睿。圖／石頭科技提供

石頭科技清潔萬事屋主題快閃店現場完整展出石頭科技產品線，包含掃拖機器人、洗地機、吸塵器與洗衣機等多元清潔設備。圖／石頭科技提供
石頭科技清潔萬事屋主題快閃店現場完整展出石頭科技產品線，包含掃拖機器人、洗地機、吸塵器與洗衣機等多元清潔設備。圖／石頭科技提供

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