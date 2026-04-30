台北最潮早午餐LillA推全新菜單 療癒料理搭Red Bull調飲太欠吃

位於Dream Plaza的新加州料理品牌LillA，自開幕以來憑藉濃厚洛城風格與帶有亞洲細膩層次的料理設計，迅速成為台北餐飲圈話題餐廳。LillA即日起推出全新早午餐菜單，重新解構經典美式療癒料理（Comfort Food），並首度跨界攜手Red Bull推出4款聯名調飲，從白天早午餐到夜晚微醺時光，打造更完整的都會餐飲提案。

由主廚劉世堯（Eric）與趙韓淞（Han）領軍，LillA此次以更精緻的「現代美式 Diner」為概念，翻玩經典美式餐車文化。開展餐飲集團新品牌事業部總監暨LillA創辦人王大洪（Eric Wang）表示，新菜單不只是重現美式經典，而是透過食材與調味結構的重新拆解，讓熟悉的Comfort Food展現更細膩、輕盈且符合當代生活節奏的風味樣貌。

其中，人氣回歸的「墨西哥手撕豬及薯餅」，靈感源自美式早餐常見的鹽醃牛肉馬鈴薯餅。主廚改以長時間慢燉的台灣黑毛豬梅花肉入菜，搭配香脆薯餅、太陽蛋與酸香鮮明的墨西哥莎莎醬，再以檸檬紅椒酸奶平衡整體風味，層次鮮明。

另一道極具話題感的「起司通心粉鬆餅」，則將美式煎餅與濃郁起司通心粉融合，鬆軟中帶有Q彈口感，再搭配酥脆培根與楓糖漿，呈現甜鹹交錯的療癒風味。象徵美國南方飲食文化的「炸雞與比司吉」，則以外酥內嫩炸雞搭配手工製作的切達起司比司吉，奶油香氣與鹹香層次相當鮮明。

此外，「LillA總匯三明治」也重新翻玩經典配置，捨棄傳統培根與番茄組合，改以義式開心果肉腸（Mortadella）搭配特製涼拌捲心菜與俄式沙拉醬，口感厚實卻不顯負擔。針對重視均衡飲食的都會客群，LillA同步推出厚切培根早餐盤、鮭魚菲力早餐盤，以及酪梨吐司、煙燻鮭魚吐司等品項，兼顧飽足感與健康需求。

除了料理全面升級，LillA本季也首度與Red Bull合作推出聯名調飲系列，以加州生活感結合台北城市節奏，延伸從白天到夜晚的飲食情境。無酒精調飲「追日者」以Red Bull經典原味搭配檸檬、柳橙與接骨木花，風味清爽帶有微酸果香；「紫夜漫遊」則結合Red Bull巨峰葡萄風味、綠茶與蜂蜜，茶香與果香層次輕盈柔和。

酒精調飲部分，「流金時刻」以琴酒結合櫻花綠茶與氣泡元素，尾韻帶有細緻茶感；「夜幕終點」則選用VSOP干邑白蘭地搭配Red Bull巨峰葡萄風味，入口甜潤，尾韻保有成熟酒感與厚實香氣。全系列售價280元起，也讓LillA從早午餐餐廳延伸成更具生活風格感的全天候社交場域。

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新加州料理品牌 LillA即日起推出全新早午餐菜單。圖／開展餐飲集團提供

無酒精特調「追日者」。圖／開展餐飲集團提供