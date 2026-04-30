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老派才有的工法與硬氣！台南「銀波布丁」紅了80年 背後故事曝光

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
創立於日治時期的銀波布丁，可說是臺灣布丁的始祖。照片取自台南市政府
創立於日治時期的銀波布丁，可說是臺灣布丁的始祖。照片取自台南市政府

台南是美食之都，糕餅甜點尤為知名且別具特色。台南市政府觀光旅遊局今年特別規劃「鹹甜引路台南味」系列報導，介紹台南的糕餅與甜點，也透過糕點職人引路，邀請民眾趣遊台南，品嘗台南甜。

台南市長黃偉哲表示，提到台南具代表性的甜點，布丁一定榜上有名，台南因為布丁品牌眾多，還被譽為是「布丁之都」。創立於日治時期的銀波布丁，可說是臺灣布丁的始祖，從一開始貴族奢華的點心到今日演變為隨時可品嘗的平價甜點，都是生活裡最甜蜜的滋味。

台南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，依觀旅局委託訪查資料顯示，布丁在日治時期由銀波布丁引進，昭和14年（1939年），銀波的創始人吳連春在今日的康樂街開設「銀波茶座」，因店內日本客人多，也有許多日本官員常聚在此聊天交流，吳連春機緣之下認識日本皇室御用的甜點師傅佐藤先生，建議他可於店內販賣布丁，於是吳連春便指派兒子吳振漢專程赴日本學習布丁製作技術，並將布丁引進臺灣，當時布丁不但是茶座裡最高級的點心，香濃綿稠的滋味也令臺灣人趨之若鶩，爭相詢問，而在此一風潮引領下，也帶動了台南布丁產業的興起。

銀波布丁在第二代吳振漢的推展下成為極受歡迎的點心，長期穩坐辦桌完席甜點的寶座，包括台南多家知名飯店與餐廳的喜宴都指定使用；不只各類宴席，許多冰果室剉冰上的布丁也是銀波供應。隨著布丁的普及與平民化，一度還成為中小學營養午餐與幼稚園的點心，以及咖啡廳簡餐的附餐甜點，銀波布丁甚至為此開發長方形的小布丁，成為許多人兒時與青春的共同記憶。

銀波布丁第四代吳登賢表示，銀波布丁堅持手工製作，傳統布丁採用烤箱烘烤，帶著一層薄薄蛋皮的口感，是八十幾年來都沒變過的古早味；焦糖雞蛋布丁則利用蒸的方式熟成，手工慢火熬煮焦糖，帶著焦香氣息，甜苦交融的布丁，是銀波最鮮明的味道。近幾年再推出晶鑽布丁，以厚奶多蛋兩倍的配方，再經均質後的晶鑽布丁，有別於傳統昭和布丁紮實口感，質地更為綿密細緻且香氣醇厚，搭配巧克力焦糖，別有一番風味。他強調，銀波布丁從創立以來便只有蛋、牛奶、糖等原料，除了日治時期以鴨蛋後來改以雞蛋製作外，幾乎不變的簡單食材，靠著工序帶出不同的香醇口感，能讓一顆布丁廣為流傳並延續數十年，是「老派」才有的工法與硬氣。

銀波布丁在第三代吳文耀的手上開始轉型，禮聘薛副總拓展通路，在他的襄助下先打入超市體系，全盛時期台南與高雄共有六十幾家大型連鎖超市都可見到銀波布丁的蹤影，為銀波布丁從批發轉型到零售奠下基礎，之後再積極拓展門市與網購，並推展伴手禮。第四代吳登賢接手後期盼朝向百年老店的目標前行，注入年輕思維希望開啟社群團購市場，要讓銀波布丁的品牌故事與香甜味道傳續並分享讓更多人知道。

聚傳媒

台南 甜點 黃偉哲

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