CoCo「買1送1」現省60！清心福全×奧樂雞「9款聯名紙杯＋小卡」登場

5月即將到來，連鎖手搖飲「CoCo都可」推出5月好友優惠方案，5月1日至5月31日期間，於線上領券即可享「指定飲品2杯80元」，包括「奶茶三兄弟」、「葡萄柚果粒茶」、「手作仙草凍乳」均可適用。另外針對5月6日品牌好友日，當日也推出「茉香凍奶綠」限定優惠，凡於線上平台領券，即可享「茉香凍奶綠第2杯0元」優惠，現享買1送1，直接省60元。

「清心福全」攜手人氣IP「奧樂雞」，自5月1日起，推出第二波聯名紙杯和質感小卡盲包。此波聯名紙杯共推出9款，整體以白底搭配黑色手寫字體呈現，奧樂雞將化身社畜模式，分享「每天都期待明天放假，但明天永遠是上班日」、「工作讓我成長，長出黑眼圈、白頭髮和贅肉」、「我的抗壓性跟存款一樣，低得可憐」等上班族厭世字句，還有「不要跟我談夢想，我的夢想就是不工作」、「理想中的職場：不打卡、不開會、不存在」等金句，帶來笑中帶淚的共鳴感。

5月8日起，全台門市將再推「小卡盲包」，將第一波紙杯圖樣轉化為可收藏的質感小卡，共有9款圖樣。單筆消費滿200元即可隨機獲得1張，滿400元贈送2張，以此類推，數量有限、送完為止。

即日起至5月13日期間，清心福全同步推出Red Bull聯名飲料優惠，包括「Red Bull紅牛能量紅茶」、「Red Bull紅牛能量藍莓蜜」、「Red Bull巨峰葡萄能量果醋」與「Red Bull巨峰葡萄能量優多」等4款飲品，限時優惠價70元，為上班族朋友加油打氣。

清心福全攜手「奧樂雞」，推出第二波聯名紙杯。圖／清心福全提供