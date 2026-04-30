特爾電力推連假限時優惠 加碼抽母親節好禮

五一連假即將到來，特爾電力已做好準備與車主一同輕鬆出發！為落實純電旅程自在無負擔的目標，特爾電力特別規劃連假充電應援方案，5月1日至5月3日期間，全台時間電價站點不分尖離峰，全時段祭出每度電6.8元的限時優惠。無論是長途返鄉或全台走透透，特爾電力致力成為車主最省荷包的強力後盾，讓車主能夠隨時補電、恣意暢遊。

五一連假適逢母親節前夕，特爾電力同步為車主準備寵愛媽咪的專屬驚喜。5月1日至5月3日活動期間，充電累積滿699元即可參加抽獎，有機會獲得價值3,640元的「乖乖生技母親節禮盒」，限量共5組。讓車主在享受便捷充電之餘，也能以養顏保健好禮回饋母親。

本次嚴選禮盒內含三款日常保健食品，包含主打小分子吸收的水光膠原蛋白粉、協助排水代謝的紅豆輕孅飲，以及維持菌相平衡的蔓越莓益生菌，是全方位寵愛女性的質感首選。

除了祭出連假優惠，特爾電力亦持續拓展充電服務圈，5月起攜手格上租車將便捷的充電服務無縫導入租賃情境。透過支援專屬的隨插即充技術，租車用戶駛入特爾電力站點無須額外下載App，插槍即可迅速啟動充電，全面實現免代墊費用、免綁卡及免掃碼的無縫體驗。特爾電力透過提供穩定且廣布的充電資源，與合作夥伴共同降低電動車使用門檻，為大眾打造更直覺順暢的純電旅程。