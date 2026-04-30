聽新聞
0:00 / 0:00
藤編美學與矛盾魅力 Miu Miu微風信義專門店開幕 重塑夏日印記
隨著夏季時分來臨，時尚品牌Miu Miu正式進駐微風信義，開啟品牌在台新一頁。全新專門店可視為一種生活風格的總和，亦是對當代女性特質的詮釋，將率性與精緻融合。現場同步呈獻Miu Miu全新2026Lete系列，將度假感的輕盈意象導入城市核心，帶人踏上一場感官與風格的夏日對談。
佔地約89平方米（約27坪）的Miu Miu微風信義專門店內展現全台首見的設計語彙。其外觀選用象牙白色萊姆石鑲嵌品牌Logo，室內則將天花板木條結構延伸至展示架，形成明快、具有行動力的視覺動線。牆面覆以清新的天藍色帆布，與象牙白色地板相互映襯，瞬間讓人以為自己置身海濱；尤其Miu Miu自1993年創立以來，始終以矛盾美學著稱，在微風信義店專門店中並將反叛與優雅並存的特質，透過木製層架與落地鏡面的交錯，呈現純真卻又不失世故的獨特氣質。
單品推薦方面，皮革麂皮漁夫涼鞋翻玩20世紀中期的功能性鞋履，以編織籠狀結構呼應近年風行的「老派經典翻新」潮流，包款則推崇輕盈質感，拉菲草編織手提包透過鏤空工法傳達透氣印象，嚴選皮革提把點綴出野餐籃般的趣味層次；另一款藤編皮革手提包則運用複合材質結構，外側裝飾如腰帶般的皮帶，隨意調整的開口設計勾勒出慵懶放鬆，成為今夏不容忽視的時尚標記。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。