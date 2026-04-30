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藤編美學與矛盾魅力 Miu Miu微風信義專門店開幕 重塑夏日印記

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
白色的miu miu字樣成為品牌微風信義專門店外的搶眼識別。圖／Miu Miu提供
白色的miu miu字樣成為品牌微風信義專門店外的搶眼識別。圖／Miu Miu提供

隨著夏季時分來臨，時尚品牌Miu Miu正式進駐微風信義，開啟品牌在台新一頁。全新專門店可視為一種生活風格的總和，亦是對當代女性特質的詮釋，將率性與精緻融合。現場同步呈獻Miu Miu全新2026Lete系列，將度假感的輕盈意象導入城市核心，帶人踏上一場感官與風格的夏日對談。

佔地約89平方米（約27坪）的Miu Miu微風信義專門店內展現全台首見的設計語彙。其外觀選用象牙白色萊姆石鑲嵌品牌Logo，室內則將天花板木條結構延伸至展示架，形成明快、具有行動力的視覺動線。牆面覆以清新的天藍色帆布，與象牙白色地板相互映襯，瞬間讓人以為自己置身海濱；尤其Miu Miu自1993年創立以來，始終以矛盾美學著稱，在微風信義店專門店中並將反叛與優雅並存的特質，透過木製層架與落地鏡面的交錯，呈現純真卻又不失世故的獨特氣質。

單品推薦方面，皮革麂皮漁夫涼鞋翻玩20世紀中期的功能性鞋履，以編織籠狀結構呼應近年風行的「老派經典翻新」潮流，包款則推崇輕盈質感，拉菲草編織手提包透過鏤空工法傳達透氣印象，嚴選皮革提把點綴出野餐籃般的趣味層次；另一款藤編皮革手提包則運用複合材質結構，外側裝飾如腰帶般的皮帶，隨意調整的開口設計勾勒出慵懶放鬆，成為今夏不容忽視的時尚標記。

MIU MIU Aventure藤編皮革手提包，10萬元。圖／Miu Miu提供
MIU MIU Aventure藤編皮革手提包，10萬元。圖／Miu Miu提供

MIU MIU 拉菲草編織手提包白色款，85,000元。
MIU MIU 拉菲草編織手提包白色款，85,000元。

MIU MIU 皮革麂皮漁夫涼鞋，41,500元。圖／Miu Miu提供
MIU MIU 皮革麂皮漁夫涼鞋，41,500元。圖／Miu Miu提供

MIU MIU 拉菲草編織手提包，85,000元。圖／Miu Miu提供
MIU MIU 拉菲草編織手提包，85,000元。圖／Miu Miu提供

佔地約27坪的天藍色帆布與象牙白色地板襯托出清爽的夏日氣息。圖／Miu Miu提供
佔地約27坪的天藍色帆布與象牙白色地板襯托出清爽的夏日氣息。圖／Miu Miu提供

台新 微風 象牙

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