全台媽媽五月來麗寶 美樂地親子農場免費入園

看萌寵最療癒，今年母親節就是要給媽媽最難忘的驚喜！麗寶美樂地親子農場5月9日起，全台媽媽免費入園，同行親友，每人也只要199元（至多３名），台中市民準備好身分證，探索世界推出「台中媽咪同樂月」，凡設籍台中市的母親或主要照顧者，最多帶三位市民親友同行，每人只要 399 元（至多３名）。

麗寶OUTLET MALL母親節檔期消費滿額，還有機會將價值近五萬元的運動椅、 iPhone 17e帶回家！快帶媽媽來麗寶樂園渡假區，過個溫馨又難忘的母親節。

探索世界在５月特別推出台中市民限定方案。凡設籍台中市的母親、主要照顧者（含父兼母職），憑身分證或駕照正本購票，本人及台中市民同行親友（至多３名），每人只要399 元即可入園暢玩(不適用日期與入園時間請詳見官網公告)。

同時，美樂地親子農場於5月9日至31日推出「療癒媽咪月」，廣邀全台媽媽免費入園，活動期間只要是母親身分，不限居住地均享 0 元入園禮遇，同行親友，每人只要199元（至多３名），農場內不僅有大片草地與療癒人心的水豚、狐獴、迷你馬、跳跳羊等可愛小動物，讓媽媽近距離接觸自然、放牧壓力。

另外，麗寶OUTLET MALL 則以超強買氣應援母親節，多款品牌強打特賣。包含 CACO 春夏新品2件88折、FILA特賣2折起；頂級廚具品牌 MEYER 鍋具新櫃登場，祭出Prestige 極緻黑導磁不沾單柄炒鍋30CM驚喜價899 元（原價3,300元）。除了折扣超誘人外，活動期間於館內，當日累計消費滿2,000元即可參加「雙重抽」，豐富獎項包含價值近五萬元的masse-i 享受運動椅及iPhone 17e，持玉山麗寶聯名卡消費，中獎機率更可直接翻倍。

美樂地親子農場5月9日至31日廣邀全台媽媽免費入園，同行親友，只要199元（至多３名）。業者提供

5月限定！台中市民玩麗寶探索世界只要399元。業者提供

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