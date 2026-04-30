快訊

報稅季逆轉勝！5月星座財運TOP5出爐 金牛腦子動得快、第一名鈔票狂進帳

空軍狙擊台積電得逞 護國神山收跌45元、拉低台股下跌376點收38,926點

五星酒店保全秀監控照「1晚1萬多房間隨我看超爽」 業者致歉究責

聽新聞
0:00 / 0:00

華航成就優雅飛行 體驗機上服務摘國際大獎

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航榮獲《TravelPlus》亞洲／大洋洲「商務艙旅行包金獎」與「豪華經濟艙旅行包金獎」。業者提供
華航榮獲《TravelPlus》亞洲／大洋洲「商務艙旅行包金獎」與「豪華經濟艙旅行包金獎」。業者提供

華航機上服務再獲國際權威肯定，於多項全球航空服務評選中脫穎而出，榮獲《TravelPlus》亞洲／大洋洲「商務艙旅行包金獎」與「豪華經濟艙旅行包金獎」，以及《Onboard Hospitality》「最佳早餐服務」等三項桂冠。

華航以細膩講究的餐飲體驗，結合兼具美感與永續理念的備品設計，致力讓旅客跳脫旅行的既有想像，以更優雅的姿態，享受搭乘華航獨有的用心款待。 

華航今年推出全新旅行包，首度攜手紐約時尚精品 Marc Jacobs 與丹麥設計品牌 FRAMA，以「為旅程而生」為靈感，打造兼具風格與機能的旅行配件，斬獲全球最具指標性《TravelPlus》雜誌評選雙金榮耀。豪華商務艙旅行包以 Marc Jacobs 的 Vanity Bag 發想，採用沉穩皮革色調，展現低調奢華質感；取材自 The Snapshot 的雲霧白色款式，則為長程旅途增添輕鬆愉悅的氛圍。豪華經濟艙推出檸檬黃與里昂藍兩款活潑配色，包內皆附 Marc Jacobs 品牌眼罩與整線器，並搭配 FRAMA 用品，展現設計美學與永續理念的巧妙平衡。

新一代旅行包繼布拉格航線亮相後，往返雪梨、布里斯本及墨爾本的澳洲航線也將於5月上線。

《Onboard Hospitality》雜誌評比由讀者票選，並邀請航空顧問及餐飲專業人士共同參與評審。華航攜手米其林綠星與必比登推薦「小小樹食」的機上蛋奶素蔬食西式早餐廣受好評，最新一季也更換全新菜單，包括豪華商務艙/商務艙「菠菜菌菇鹹派與法式炒蛋」、豪華經濟艙「爐烤馬鈴薯紅地瓜與奶油玉米醬」，以及經濟艙「小樹鹹蛋南瓜起司貝殼麵」；融合創意與古早味的「黑糖豆花純素冰淇淋」也將在限定期間與航點登場，歡迎旅客於班機起飛前24小時透過華航網站預訂，享受健康豐富的高空饗宴。

華航持續以旅客需求為核心，屢屢在各項國際評選中斬獲佳績，本次在德國漢堡舉行的國際旅遊餐飲和機上服務用品博覽會WTCE (World Travel Catering & Onboard Services EXPO) 也入圍許多重要獎項，包括《Onboard Hospitality》「經濟艙最佳午餐與晚餐服務」(與雙月食品社聯名)、「最佳機上酒精飲品」(與金色三麥聯名)、「最佳機上服務用品 - 豪華經濟艙餐具」、「最佳永續產品 - 經濟艙環保不鏽鋼餐具」及「最佳機上硬體設備 - 商務艙／豪華商務艙抗噪耳機」等，同時於《PAX Readership》中亦入圍「亞洲最佳機上餐飲服務」、「最佳機上飲品」、「亞洲最佳機上娛樂系統」、「亞洲最佳商務艙旅行包」及「亞洲最佳豪華經濟艙旅行包」，展現卓越服務實力，引領航空服務定義更高標準。

丹麥 華航 澳洲

延伸閱讀

華航攜手法朋甜點升級 5月起全航線供應七款特色點心

質感金融躍上國際舞台 國泰世華銀行獲三項國際大獎

春季賞花季必備神機！用三星Galaxy Tab A11+聰明佈局　帶孩子出門也能優雅旅行

吃起來更開心！飛機餐「隱藏美味」視覺口味大勝 內行點法曝光

相關新聞

STUDIO A校園特賣「這4校」巡迴登場 iPhone 8千有找、iPad現省近萬元

瞄準學生、教職族群換機需求，STUDIO A旗下Straight A校園體驗中心推出「校園認證機特賣會」，精選多款iPhone、iPad與熱門配件，祭出指定商品最低約3折起優惠，並攜手中信LINE P

華航成就優雅飛行 體驗機上服務摘國際大獎

華航機上服務再獲國際權威肯定，於多項全球航空服務評選中脫穎而出，榮獲《TravelPlus》亞洲／大洋洲「商務艙旅行包金獎」與「豪華經濟艙旅行包金獎」，以及《Onboard Hospitality》「

妮可基嫚、蒂妲史雲頓驚喜合影 香奈兒最新度假系列重返比亞里茲

「唯有身體自由，美才得以存在。」 嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的這句話，精準地體現在香奈兒（CHANEL）2026/27 Cruise 度假系列上。大秀於2026年4月28日於法國

不會刺人還很酷！Swatch新款Aqua Scuba 隨身「戴」的迷幻水母

海洋中半透明的水母常展現出神祕的生命律動，瑞士平價手表品牌Swatch再次掀起浪潮，將深海的迷幻轉化為手上的輕快配件，SCUBAQUA系列發表了四款大膽新色，以湖水綠、午夜藍、電光紫紅或陽光橘，呈現海

米其林名廚進駐新竹！滿月樓「茶金宴」把客家菜做到Fine Dining

台灣高端中餐市場再添新話題。煙波國際觀光集團全新餐飲品牌「滿月樓」將於5月2日正式開幕，落腳新竹湖濱館，鎖定精緻宴席與文化餐飲市場，由米其林名廚蔡瑞郎領軍，結合學術研究與歷史文化背景，打造全新客家料理

MIKIMOTO 永恆繁花 告白母親

母親對孩子的付出，如春暉照拂，綿長而溫柔。五月的第二個星期天，把心中所有的感謝化作一束永不凋零的繁花、一圈最燦爛的盛放，獻給媽媽。MIKIMOTO以自1893年開創養殖珍珠的百年工藝底蘊，揮灑品牌最具

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。