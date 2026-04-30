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不會刺人還很酷！Swatch新款Aqua Scuba 隨身「戴」的迷幻水母

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
從表殼、表帶、表面都具有透明視覺，讓SCUBAQUA手表宛如一「只」戴上手的迷幻水母。圖／Swatch提供
從表殼、表帶、表面都具有透明視覺，讓SCUBAQUA手表宛如一「只」戴上手的迷幻水母。圖／Swatch提供

海洋中半透明的水母常展現出神祕的生命律動，瑞士平價手表品牌Swatch再次掀起浪潮，將深海的迷幻轉化為手上的輕快配件，SCUBAQUA系列發表了四款大膽新色，以湖水綠、午夜藍、電光紫紅或陽光橘，呈現海浪水光下的通透與活力。

回溯歷史，Swatch於1990年代首度推出SCUBAQUA系列，以單向旋轉表圈與防水功能為基礎。2025年時SCUBAQUA首度發表新作，以水母為靈感，將海洋生物意象納入設計。2026年的全新系列延續44毫米的搶眼量體，同時表冠位置移動改為10點鐘方向，兼具安全與造型感。此外水母的美妙之一還在於透明與迷人色彩，本次新款SCUBAQUA手表的不透明部分使用了Bioceramic生物陶瓷，透明彩色材質則採用源自蓖麻油的生物源，動力則是精準、人人得以負擔的石英機芯，表款並具備100米防水性能。

正因表款具通透視覺，可ㄧ窺機芯結構，同時面盤再採用阿拉伯數字與12點鐘方向的三角形，可快速讀取時間，表圈的15分鐘刻度更提醒著氣瓶潛水玩家回返水面的安全時間。四款新表已經於即日起，在Swatch全球門市與官方網站同步發售。

Swatch SCUBAQUA系列MEDUSEA腕表，44毫米、石英機芯、時間顯示、100米防水、4,850元。圖／Swatch提供
Swatch SCUBAQUA系列MEDUSEA腕表，44毫米、石英機芯、時間顯示、100米防水、4,850元。圖／Swatch提供

Swatch SCUBAQUA系列FLOWER HAT腕表，44毫米、石英機芯、時間顯示、100米防水、4,850元。圖／Swatch提供
Swatch SCUBAQUA系列FLOWER HAT腕表，44毫米、石英機芯、時間顯示、100米防水、4,850元。圖／Swatch提供

Swatch SCUBAQUA系列SEA WASP腕表，44毫米、石英機芯、時間顯示、100米防水、4,850元。圖／Swatch提供
Swatch SCUBAQUA系列SEA WASP腕表，44毫米、石英機芯、時間顯示、100米防水、4,850元。圖／Swatch提供

搶眼的橘色無論在陸地、海灘邊，都具有搶眼的色彩能量。圖／Swatch提供
搶眼的橘色無論在陸地、海灘邊，都具有搶眼的色彩能量。圖／Swatch提供

瑞士 Swatch

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